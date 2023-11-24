Пила таблетки для похудения и чуть не умерла в 68 лет: личная драма Натальи Крачковской

Звезда советского кино могла бы 24 ноября отметить 85-летие. При жизни ее мечтали заполучить в проекты самые влиятельные режиссеры.

Наталья Крачковская была олицетворением самого главного, ради чего люди ходят в кино: на нее всегда хотелось смотреть. Природный магнетизм привлекал к ней внимание самых именитых режиссеров.

На особом счету Крачковская находилась даже у требовательного Леонида Гайдая. Именно ему, как оказалось, актриса была обязана взлетом своей карьеры в первую очередь.

Роль мадам Грицацуевой в «12 стульях» надолго стала визитной карточкой Крачковской для советского зрителя. Пока Арчила Гомиашвили Гайдай гонял «в хвост и в гриву», критикуя и наставляя на путь истинный, Крачковская получала исключительно похвалу.

Уже после съемок она рассказала: именно режиссер обучил ее главному навыку, так необходимому всем профессиональным артистам. Речь шла про умение перевоплощаться.

«Мне очень повезло в жизни, что я встретила Леонида Гайдая — моего самого любимого, неповторимого, самого дорогого для меня человека в кинематографе и великого режиссера: что ни фильм, то шедевр. До встречи с ним я не считала себя комедийной актрисой. На что он сказал: „Мне лучше знать“. И я поняла, что ему действительно виднее. Я не знала, как играть комедию, а он уверил меня, что от этого я ее сыграю лучше. Он мог увидеть все, поэтому он был гениальным режиссером и удивительным человеком», — цитирует звезду издание NEWS.ru.

Для самой Крачковской уже имевшегося на тот момент оглушительного успеха было мало. Своей главной проблемой — при наличии дельных предложений — актриса считала лишний вес.

И дело было, как оказалось, даже не столько в самих габаритах. Лишние килограммы пагубно сказывались на ее здоровье.

Из-за крупных форм Крачковскую мучили гипертония, атеросклероз, ишемия сердца и сахарный диабет. Много раз звезда пыталась начать худеть, но очень быстро возвращалась к прежнему образу жизни, только усугубляя ситуацию.

Актриса рассказывала, что перепробовала множество методов. Крачковская соблюдала бессолевую, кофейную, овощную, фруктовую, творожную диеты.

Сначала вес снижался на 10–15 килограммов, но затем полнота возвращалась. Отчаявшись привести себя в форму привычными методами, знаменитость приобрела тайские таблетки, которые едва не свели ее в могилу.

«Чудодейственный препарат», который, как выяснилось позже, скрывал множество побочек, ей посоветовали коллеги, которые уже сумели сбросить вес. Сначала все шло по плану: Крачковская потеряла 14 килограммов, но уже спустя пару месяцев вес вернулся с излишками, а еще через полгода советская актриса больше не смогла ходить и пожаловалась на боль в почках.

Чтобы спасти знаменитость, врачи вынуждены были сделать ей переливание крови. Тогда знаменитости уже было 68 лет.

«Меня положили в клинику. Температура под 40, боль невероятная. У меня никогда в жизни не было ни аллергии, ни кожных заболеваний. А потом мой лечащий врач прямо так и сказал: „Колись, что пила?“ Я призналась, что не так давно пропила два курса тайских таблеток. Он сразу сказал: „Боже ж ты мой! Разве можно было это делать?!“ Я лечилась несколько месяцев в больнице. Это лето провела в реанимации. Сколько я заразы-то занесла собственными руками, просто ужас!» — вспоминала Крачковская.

Спустя всего два года после реанимации Крачковская пережила инсульт. Оправиться полностью после терапии неизвестными препаратами актриса так и не смогла.

Уже спустя год сердце знаменитости дало сбой, а еще через три года ситуация повторилась. Умерла Крачковская в 77 лет.

В ночь на 22 июля 2015 года она попала в реанимацию с отеком легких, а уже в марте 2016 знаменитость ушла из жизни от острого инфаркта миокарда — ни операция на сердце, ни кардиостимулятор, вживленный в тело звезды, от трагической развязки ее не спасли.

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