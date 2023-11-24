В отношении певца Шарлота возбудили три уголовных дела

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 36 0

Артиста обвиняют в реабилитации нацизма. В чем еще он провинился?

В отношении певца Шарлота возбудили три уголовных дела

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Следственный комитет РФ по Самарской области возбудил три уголовных дела в отношении певца Шарлота. Его обвиняют в реабилитации нацизма и в оскорблении чувств верующих. Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegam-канале.

«В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено три уголовных дела», — сообщила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что оскандалившийся в России певец Шарлот в разговоре с пранкерами согласился сбежать на Украину в чемодане. На чистую воду его вывели блогеры Вован, Лексус и пародист Макс Комикадзе, который примерил на себя образ президента Украины Владимира Зеленского.

Сначала Шарлот был уверен, что разговаривает с неким Глебом Шендерманом, якобы ответственным за культурную жизнь Украины. Певец пожаловался на свою «недооцененность» в России и изъявил желание «влиться в украинскую культуру».

-5° Атмосферное давление 731 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.81
0.69 96.92
0.69
Делай дело — будет результат: китайский гороскоп на неделю с 27 ноября по...

Последние новости

20:34
Путин обсудил с Совбезом работу российских загранучреждений
20:20
Власти Эстонии оценили готовность к полному закрытию границ с Россией
20:06
В отношении певца Шарлота возбудили три уголовных дела
19:51
Не загоняйте себя в рамки: прогноз Таро на неделю с 27 ноября по 3 декабря
19:37
Путин: искусственный интеллект откроет новую главу существования человечества
19:23
«Сладкая» жизнь кончилась: главное о громком деле экс-депутата Гольдмана

Сейчас читают

«Копят ракеты»: какую тайную операцию готовят страны НАТО на Украине
«Овощная база»: Винер об условиях подготовки гимнастов в США
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд