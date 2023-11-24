Американская нейросеть сочла подделкой фото лунной миссии НАСА

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 96 0

Неужели США нагло наврали и на самом деле не были на Луне?

Американская нейросеть сочла подделкой фото лунной миссии НАСА

Фото: www.globallookpress.com / Consolidated Nasa

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Нейросеть от корпорации Google посчитала, что фотография американских астронавтов на Луне — это фейк. Об этом доложили президенту России Владимиру Путину на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Он заинтересовался таким выводом.

На мероприятие президент России решил узнать подробнее о технологии Сбербанка, которая распознает фейковые фотографии и видео. Руководитель направления по исследованию данных банка Николай Герасименко рассказал о том, как ему удалось поработать с похожей нейросетью от Google.

Исследователи предложили искусственному интеллекту от IT-гиганта проверить фото американской экспедиции на Луне.

«Здесь их нейросеть красным отмечает те места, которые считает подделкой. То есть, почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими. В то же время фотография китайского лунохода у нее особенных вопросов не вызывает», — сказал Герасименко.

Глава Сбербанка Герман Греф подчеркнул, в свою очередь, что такие выводы сделала американская, а не российская, нейросеть на основе множества параметров, чтобы у Запада потом «не было предвзятости». Владимира Путина это заинтересовало.

«Интересно», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Путина, искусственный интеллект откроет новую главу существования человечества.

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