«Она всегда права»: российские звезды рассказали о своих мамах в преддверии праздника

Анатолий Цой, Ирина Ортман и другие знаменитости вспомнили самые теплые моменты со своими родителями.

Совсем скоро, 26 ноября, в России будут отмечать День матери. В преддверии этого праздника РЕН ТВ пообщались со знаменитостями, которые рассказали о своих мамах.

Эвелина Бледанс

Личный архив Эвелины Бледанс

Актриса рассказала, что мама — это ее кумир. Тамила Бледанс всегда ходила с длинными светлыми волосами. Теперь ее дочь, в память о ней, сохраняет длину. Мама актрисы всегда ухаживала и следила за собой.

«У меня было восхитительное детство. Моя мама — самая лучшая. Я никогда ничего плохого не говорила и не скажу о ней. У меня волосы дыбом встают, когда я слышу рассказы звезд и простых людей, которые годами и десятилетиями не разговаривают со своими мамами. Как это возможно?» — заявила актриса.

Она отметила, что именно мамы дарят нам жизнь. Также это первое, что произносит почти каждый ребенок.

Актриса вспомнила и про бабушек. Ведь они тоже мамы.

Валерия Ланская

Личный архив Валерии Ланской

Актриса Валерия Ланская всю жизнь переживала из-за того, что ее мама Елена очень много работает. Женщина занималась бальными танцами, фигурным катанием, а позже стала тренером. Ее часто не было дома, потому что она ездила на соревнования. И все ради того, чтобы прокормить семью.

Ланская пыталась не рассказывать маме о своих проблемах, чтобы не заставлять ее лишний раз переживать. Но Елена всегда все узнавала.

«Она всегда была права. Поняла я это только годам к 25 годам, когда мы по-настоящему сблизились и я стала больше доверять и рассказывать ей все. Знаю, что мама точно меня поймет и поддержит. Это самое важное. А еще я сама стала таким же трудоголиком и поняла, что и мама просто не могла существовать в другом режиме. Мы с ней очень похожи», — рассказала актриса.

TSOY (Анатолий Цой)

Личный архив Анатолия Цоя

Цой признался, что именно его мама Зоя увидела в нем творческий потенциал и помогла реализоваться.

«В 14 лет я выиграл большой международный конкурс в Москве и получил призовые семь тысяч долларов — безумные деньги для нас в то время. На них сразу купил маме машину, чтобы ей было легче работать. Она у меня продавала салаты на базаре — из того, что мы вырастили на поле», — рассказал музыкант.

Певец добавил, что и сам умеет работать на поле. И за это он очень благодарен своей маме.

IVAN

Личный архив Александра Иванова (IVAN)

Александр Иванов признался, что его мама Надежда обладает качествами настоящей женщины. И когда он познакомился с будущей супругой, то понял, что они очень сильно похожи.

«Мама может быть разной: веселой, строгой, сильной, слабой, смешной… А как красиво она поет, вы бы слышали», — сказал певец.

Ирина Ортман

Личный архив Ирины Ортман

Именно мама научила Ирину Ортман смотреть на вещи с позитивной стороны.

«Моя мама — удивительно позитивный человек, который крайне редко грустит. И, наверное, это самое главное качество жизни, которому я научилась именно у нее: смотреть на мир с любовью и добротой. Я люблю тебя, мама», — сказала певица.

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