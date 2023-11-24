Многодетная мать месяцами жила с телами детей, укрытых под одеялами: что известно

Женщина из Псковской области утверждает, что все малыши умерли сами во сне. В разное время. У нее остались еще двое.

Псковская область потрясена известием о гибели троих детей из многодетной семьи. Еще страшнее самого факта — подробности. Найдены они были спустя несколько месяцев лежащими в кроватках под одеялами. Два тела, как сообщают источники 5-tv.ru, находилось в квартире в городе Великие Луки, где жила 34-летняя мать погибших. Еще одно было обнаружено на семейной даче в деревне Мокрики. Женщина утверждает, что ее ребята умерли сами во сне, в разное время. Всего у Дарьи пятеро наследников. Что произошло с еще двумя малышами?

Правоохранители пришли в квартиру Дарьи 24 ноября — отреагировали на жалобы соседей по поводу запаха гниения в подъезде и других квартирах. Люди наивно полагали, что в вентиляционном отеке умерла крыса, но реальность оказалась страшнее. После нескольких обращений соседей к многодетной матери заглянула бабушка малышей. И увидела четырехлетнего мальчика в памперсе на диване в комнате, а годовалого — на верхнем «этаже» двухъярусной кровати под одеялом. Вызвали полицию. Одна группа также отправилась за город — проверить дачу. Там, тоже под одеялом, лежала восьмилетняя дочь Дарьи без признаков жизни.

«На допросе женщина заявила, что мальчики умерли во сне в августе 2023 года. Сначала старший, а через неделю младший. Найденная на даче восьмилетняя девочка, по словам задержанной, также скончалась во время сна», — рассказал источник.

Что известно о матери погибших мальчиков и девочки из Псковской области

Подозрения в первую очередь падают на мать погибших детей, она задержана, представители регионального управления Следственного комитета (СК) возбудили уголовные дела об убийстве малолетних. Места, где были найдены тела, исследуют эксперты-криминалисты, полная картина и все обстоятельства трагедии восстанавливаются по уликам. Получить внятные и правдоподобные объяснения от матери несчастных пока не удается.

У Дарьи есть еще двое детей, живых. Двенадцатилетний сын, предположительно, живет у своей бабушки, а пятилетняя дочь сейчас находится на попечении государства, ее передали органам опеки. Как отметил информатор, женщина с 2019 года состояла на учете в надзорных органах за ненадлежащее исполняющий обязанности по воспитанию детей. В декабре 2020 года ее сняли с учета, «исправилась», более претензий к ней никто не предъявлял. Дарья утверждает, что родила самого маленького сына в домашних условиях, у него нет документов, о появлении на свет пятого ребенка мама не сообщила. День рождения крохи на допросе она вспомнить не смогла.

В деревенском доме, где нашли тело девочки, не было электричества, к проживанию дом не пригоден. Куплено жилье было на материнский капитал. Предположительно, после гибели старшей дочери Дарья взяла с собой младшую и уехала к сожителю. «Влюбленные» знакомы много лет, жить вместе начали осенью этого года. По имеющимся данным, можно предположить, что старшую девочку после гибели оставили на даче, а сыновей в квартире в городе. Мама взяла младшую дочку и поехала к своему мужчине в арендованное жилье в другом районе. И никто не знал о произошедшем, пока бабушка не зашла проведать внуков.

Психическое здоровье матери погибших — мнение эксперта

Убить троих своих детей и оставить их гнить под одеялами — может ли так поступить психически здоровый человек? Как бы страшно это ни звучало, такие преступления совершают и люди, отдающие отчет в собственных действиях. Однако психиатр Юрий Вяльба не исключает, что мама погибших малышей могла быть нездорова. На это косвенно указывает тот факт, что она долгое время не пыталась скрыть следы убийства. Возможно, полагает специалист, она отказалась верить, что они мертвы.

«Тут может быть, конечно, психическое заболевание. В частности, может быть шизофрения или раздвоение личности. И, как результат, может быть даже вытеснение этих эпизодов убийств. Она может вытеснять эту информацию и действительно не помнить и считать, что они (дети) умерли во сне. Это как защитный механизм», — отметил врач.

Однако, продолжает психиатр, однозначно прокомментировать ситуацию нельзя. Более тщательно ментальное здоровье женщины изучат эксперты из правоохранительных органов. Если подозреваемая осознавала, что лишила жизни собственных детей, и боялась последствий, она могла избрать такой странный способ сокрыть преступление — спрятать тела дома в надежде, что никто не заметит. Спорный метод, но чужая душа, как говорится, потемки. Погибшие дети при этом действительно долго оставались ненайденными. И если соседи по квартире учуяли трупный запах, то за городом, на даче, его могли не замечать и дальше.

«Все-таки отчуждение в отношениях мы все имеем в этом капиталистическом мире, где каждый за себя. Такая философия капиталистического общества — каждый за себя, чистый индивидуализм. Поэтому особо обращать внимание на то, что происходит рядом с соседом или рядом, если это не касается тебя, особо интереса-то и нет», — рассказал психиатр.

Расследование продолжается. Правоохранителям предстоит выяснить точные причины гибели детей и разобраться во всех деталях трагедии.

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