В Петербурге задержали начальника следственного отдела МВД

В Санкт-Петербурге задержаны начальник следственного отдела ГСУ ГУ МВД по городу Игорь Шиховцов и адвокат Олег Касатенко.

Как сообщил источник 5-tv.ru, утром 24 ноября правоохранители сначала задержали Касатенко. Адвокат на допросе заявил, что якобы заплатил Шиховцову взятку в размере восьми миллионов рублей. За это «вознаграждение» тот якобы должен был помочь Касатенко с решением вопроса по уголовному делу.

По информации источника, в настоящее время с задержанными работают следователи. Уголовное дело пока не возбужденно.

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