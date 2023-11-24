В Петербурге задержали начальника следственного отдела МВД

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 1 549 0

Игоря Шиховцова подозревают в получении крупной взятки.

В Петербурге задержали начальника следственного отдела МВД

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chaplygin

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В Санкт-Петербурге задержаны начальник следственного отдела ГСУ ГУ МВД по городу Игорь Шиховцов и адвокат Олег Касатенко.

Как сообщил источник 5-tv.ru, утром 24 ноября правоохранители сначала задержали Касатенко. Адвокат на допросе заявил, что якобы заплатил Шиховцову взятку в размере восьми миллионов рублей. За это «вознаграждение» тот якобы должен был помочь Касатенко с решением вопроса по уголовному делу.

По информации источника, в настоящее время с задержанными работают следователи. Уголовное дело пока не возбужденно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье задержали главу Ленинского района Алексея Спасского.

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