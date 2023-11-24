В Подмосковье задержали главу Ленинского района Алексея Спасского

Правоохранители задержали главу Ленинского городского округа Московской области Алексея Спасского. Об этом 5-tv.ru сообщили источники.

По словам собеседника, в администрации округа проходят обыски.

Прежде, 7 ноября, бывший замглавы Ленинского района Подмосковья Альберт Гравин объявил об увольнении. А на днях его задержали на съемной квартире в городе Видное. Предварительно, его подозревают во взятке в размере десяти миллионов рублей. В ходе допроса Гравин дал показания против Спасского.

Сейчас следственные действия проводятся и по месту постоянного жительства Гравина, а также у близких и в других жилых объектах, принадлежащих его семье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского.