В Подмосковье задержали главу Ленинского района Алексея Спасского

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 552 0

До этого был задержан бывший заместитель Гравин.

В Подмосковье задержали главу Ленинского района Алексея Спасского

Фото: Администрация Ленинского городского округа Московской области / adm-vidnoe.ru

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Правоохранители задержали главу Ленинского городского округа Московской области Алексея Спасского. Об этом 5-tv.ru сообщили источники.

По словам собеседника, в администрации округа проходят обыски.

Прежде, 7 ноября, бывший замглавы Ленинского района Подмосковья Альберт Гравин объявил об увольнении. А на днях его задержали на съемной квартире в городе Видное. Предварительно, его подозревают во взятке в размере десяти миллионов рублей. В ходе допроса Гравин дал показания против Спасского.

Сейчас следственные действия проводятся и по месту постоянного жительства Гравина, а также у близких и в других жилых объектах, принадлежащих его семье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского.

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