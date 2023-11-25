«Это вызов»: Зеленский решил во что бы то ни стало «победить» Запад

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 123 0

Президент Зеленский заявил о необходимости одержать три победы на Западе

«Это вызов»: Зеленский решил во что бы то ни стало «победить» Запад

Фото: ThePresidentialOfficeofUkraine / ТАСС

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По словам лидера киевского режима, поддержка со стороны Евросоюза ослабла, и ситуация требует решительных мер.

Киев должен одержать три победы на Западе, чтобы реализовать главные государственные задачи. Одна из таких задач — сохранить участие западных государств в судьбе Украины, заставить их по-прежнему оказывать военную и финансовую помощь. Также необходимо совершить определенные политические шаги ради будущего страны в Европейском союзе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с латвийским лидером Эдгарсом Ринкевичем в Киеве.

«Нам нужны три победы. Первая победа с Конгрессом. Это вызов. Это непросто. Не все зависит от нас. Но Украина должна делать все, что от нее зависит, и даже больше, чтобы помощь была. И я верю, что она будет», — сказал президент.

Зеленский надеется добиться выделения помощи Украине со стороны Евросоюза в размере 50 миллиардов евро. По его словам, не все в альянсе сегодня готовы поддержать эту инициативу. Поэтому администрация президента должна приложить максимум усилий, чтобы союзники единогласно приняли решение раскошелиться. Это будет вторая победа. Третьей станет «открытый диалог» о вступлении Киева в Евросоюз.

«Это мотивационный шаг для нас», — подметил Зеленский.

Тем временем на Западе политики и военные эксперты все чаще размышляют об Украине в нелестном для нее ключе. В прессе пишут о раздражении, которое испытывают представители власти в США и Евросоюзе относительно вооруженного конфликта и положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Контрнаступление Киева названо провальным, а от требований помощи — оружия и денег — спонсоры устали. Владимир Зеленский также теряет популярность.

В эфире американского телеканала NBC прозвучало, что местные и европейские чиновники уже обсуждают выход из состояния войны, а также преимущества мирного урегулирования, то есть переговоров с Мосевой. Якобы в гипотетическое соглашение входят новые границы Украины. От части территорий стране придется отказаться, иначе диалог окажется таким же провальным, как и контрнаступление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине растет число граждан, готовых пожертвовать территориями ради достижения мира с Россией.

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