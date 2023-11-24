Почему же тогда Запад продолжает накачивать Киев оружием? И, действительно ли, Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Россией?

США и Германия хотят склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на источники.

Газета утверждает, что западные союзники киевского режима продолжают поставлять оружие лишь для удержания фронта, но осознают, что пришло время для переговоров.

«Германо-американский план — поставлять Киеву именно то оружие и именно в тех количествах, которое позволило бы украинской армии удержать нынешний фронт, но была бы неспособна отвоевать завоеванные территории», — указано в материале.

Кроме того, по информации издания, США и Германия ожидают, что Зеленский сам осознает свое бедственное положение и обратится к нации с объяснением необходимости переговоров с Россией. Но у западных союзников Украины есть «план Б».

«Чего Берлин и Вашингтон хотят как альтернативы переговоров — это замороженный конфликт без соглашения между его сторонами», — добавил источник газеты.

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Спецоперация России на Украине

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Отказ Украины от переговоров с Россией

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022 года. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине растет число граждан, которые готовы пожертвовать территориями ради достижения мира с Россией.