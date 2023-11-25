Обманули мир? Нейросеть подтвердила доводы о поддельном фото лунной миссии НАСА

Развенчать миф о высадке США на Луну в числе первых помогла нейросеть. Как получилось, что созданная в Штатах система «подложила всей стране свинью»?

21 декабря 1968 года весь мир узнал об американском прорыве: космический корабль «Аполлон-8» стартовал к Луне. Астронавты Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс 24 декабря вышли на орбиту Луны, совершили 10 витков, после чего благополучно вернулись на Землю. Позже это достижение в космосе в США назвали главным событием последних десятилетий, а сами космонавты присвоили себе первую в истории высадку на спутник Земли.

Казалось бы, что в этой истории может пойти не так? Однако в 2021 году американский писатель Бил Кейсинг выпустил скандальную книгу-разоблачение «Мы никогда не были на Луне». В ней он приводит ряд неопровержимых доказательств, указывающих, что США на самом деле никогда не высаживались на естественный спутник, а единственным, кто действительно побывал там, оказался Юрий Гагарин. Совокупность факторов заставила американцев несколько десятилетий бороться за космическое лидерство, а когда там осознали, что гонка проиграна, решились на фотошоп.

На днях слова Кейсинга получили дополнительное подтверждение. Нейросеть, созданная Google, проанализировала засекреченные США снимки с момента высадки и вынесла вердикт: часть фото снимка была мастерски подделана. Одним из первых на разоблачение американцев отреагировал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, вывод ИИ подтверждает ряд доводов о том, что данные фотографии являются поддельными.

«Об этом многие говорят и говорили уже давно — и с серьезными основаниями. Для такого вывода вполне достаточно человеческого интеллекта. Но если подделку подтверждает и Искусственный интеллект, то это означает, что отпадают вообще какие-то ни было сомнения», — написал Пушков в Telegram.

Стоит отметить, что в России и раньше были сомнения о том, что высадка американцев на Луну была сфабрикована. В качестве аргумента в стране приводили технологическую оснащенность космонавтов того времени (по словам некоторых ученых, американцы просто не располагали прочными костюмами для такого маневра). Кроме прочего, один из друзей режиссера Стенли Кубрика проболтался, что сценарист и создатель фильма полностью воссоздал в комнатных условиях тот самый легендарный снимок.

Ранее 5-tv.ru писал о теории заговора, согласно которой американцы вряд ли высадились на Луну в реальности.