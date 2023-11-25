«Пару раз не успели»: Сергей Соседов раскрыл тайны празднования Нового Года

Музыкальный критик признается, что обожает зиму.

Музыкальный критик Сергей Соседов обожает зиму и любит валяться в снегу и кататься с горки. А Новый Год для него — это тихий домашний праздник, который обязательно должен быть украшен живой елкой. Об этом он рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Сергей Соседов признается, что очень любит зиму и снег, ему нравится гулять на морозе, когда погода ясная и безветренная, и даже валяться в снегу или кататься с горок. Критик приводит строчки из произведений поэта Андрея Вознесенского: «Смертельно люблю снег» и «Снег абсорбирует абсурд».

«Зима манит нас домашним теплом. В этом тоже прелесть. После прогулки по морозу час или два придешь в теплую квартиру, теплы дом. Можно выпить коньячку или глинтвейна. Это все — очень приятно, это все очень радует», — считает Соседов.

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Что касается Нового года, Сергей Соседов предпочитает отмечать его дома, ведь для него это — спокойный домашний праздник.

«Я очень люблю живую елку. Вообще, мы в семье всегда ставили живую елку, большую елку. Только живая елка, никаких искусственных елей — это все мы не признаем. У нас много игрушек новогодних, гирлянды. В общем, украшать елку — это целый день, уходит много времени на это. Елка организует этот праздник. Елка в доме — это сразу праздник, сразу приходит настроение!» — рассказывает музыкальный критик.

При этом Сергей Соседов отмечает, что 31 декабря для его семьи — всегда рабочий день, когда, помимо прочего, нужно успеть подготовиться к встрече Нового Года. И порой последние приготовления заканчиваются буквально за 30 минут до боя курантов, а иногда и позже.

«Вышел из ванной, десять минут, уже надо шампанское открывать. Пару раз мы не успели шампанское открыть к курантам. Еще пробка… Знаете, бывает такая пробка, что ее не выкрутишь. Это вот дубовая пробка, ну не выкрутишь!» — делится Сергей Соседов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Сергей Соседов в свои 55 все еще живет с мамой.