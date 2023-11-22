Настоящий мороз? Какую погоду ожидать москвичам на Новый год

Тишковец: около 20 см снежного покрова сформируется в Москве к Новому году
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Какой будет зима в Москве? И ждать ли большого количества снега?
Снежный покров порядка 20 сантиметров может сформироваться к Новому году в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Есть высокая вероятность того, что к Новому году жители Центральной России подойдут с внушительным запасом снежного покрова — в Москве примерно около 20 сантиметров», — приводит РИА Новости его слова.
В России выбрали главную новогоднюю ель по снимкам из космоса
Тишковец предупредил, что москвичей ожидает по-зимнему морозный декабрь, а еще — обильные снегопады в январе и феврале. В последние два месяца сезона количество осадков в полтора раза превысит климатическую норму.
Ранее 5-tv.ru, что синоптик Вильфанд предупредил о заметных перепадах температур в Москве зимой. По его словам, сезон будет теплее обычного.
- 22 нояб
- В Париже не слышно: что происходит на севере Франции на фоне наводнений
- 21 нояб
- Огромная пробка: непогода стала причиной транспортного коллапса на границе России и Грузии
- 21 нояб
- Людей едва не смыло в море: жуткий шторм ударил по Сочи
- 21 нояб
- «В условиях глобального потепления»: какой будет эта зима в Москве
- 21 нояб
- Решение есть: как правильно заводить машину в мороз, чтобы не «попасть» на дорогой ремонт
- 21 нояб
- Зима пришла нежданно: сильные снегопады застали врасплох несколько регионов России
- 20 нояб
- Мощные снегопады обрушились на юг России: что будет дальше
- 20 нояб
- Закрыта федеральная трасса: как Красноярск пережил мощный ураган
- 20 нояб
- «Это рекорд»: москвичей предупредили о падении атмосферного давления
- 20 нояб
- Сносит крыши и валит деревья: мощный ураган обрушился на города Сибири
Читайте также
79%
-0.63 96.26
-0.40
Нашли ошибку?