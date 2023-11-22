Настоящий мороз? Какую погоду ожидать москвичам на Новый год

Какой будет зима в Москве? И ждать ли большого количества снега?

Снежный покров порядка 20 сантиметров может сформироваться к Новому году в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Есть высокая вероятность того, что к Новому году жители Центральной России подойдут с внушительным запасом снежного покрова — в Москве примерно около 20 сантиметров», — приводит РИА Новости его слова.

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Тишковец предупредил, что москвичей ожидает по-зимнему морозный декабрь, а еще — обильные снегопады в январе и феврале. В последние два месяца сезона количество осадков в полтора раза превысит климатическую норму.

Ранее 5-tv.ru, что синоптик Вильфанд предупредил о заметных перепадах температур в Москве зимой. По его словам, сезон будет теплее обычного.