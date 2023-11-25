Умерла звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Наталия Дмитриева

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 38 0

О смерти артистки стало известно 25 ноября. О причине трагедии близкие и знакомые говорить не желают. Но почему?

Умерла звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Наталия Дмитриева

Фото: Кадр из к/ф «Родные пенаты», реж. Михаил Жерневский, 2018 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Умерла актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева. Сообщение о смерти артистки появилось на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте» 25 ноября 2023 года.

Наталия Дмитриева умерла на 79-м году жизни. Причины смерти не уточняются, однако известно, что последнее время актриса серьезно болела.

Наталия Дмитриева родилась 28 июня 1945 года. Окончила мастерскую Розы Сироты и Владимира Андрушкевича в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Долгое время служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, затем в театре Ленсовета, а с 1980-го — в Молодежном театре. Зрители полюбили Наталью Дмитриеву за роли в спектаклях «Сто братьев Бестужевых», «Диалоги», «Отпуск по ранению», «И дольше века длится день» и многих других. Кроме того, актриса снималась в популярных кинолентах, например, в фильме «Бумбараш», где воплотила образ Варвары, а также «Уходя, уходи», «Прогулка, достойная мужчин» и «Улицы разбитых фонарей». Одной из последних ролей Наталии Дмитриевой стал эпизод в фильме «Сыграй моего мужа».

В Молодежном театре на Фонтанке Наталию Дмитриеву называют человеком удивительной эрудиции, разнообразных интересов, который обладал невероятной широтой души, способностью воспринимать мир во всем его многообразии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какими были последние минуты жизни певицы Славы Миколайчик.

-3° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.81
0.69 96.92
0.69
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 27 ноября по 3 декабря

Последние новости

18:02
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 27 ноября по 3 декабря
17:47
Умерла звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Наталия Дмитриева
17:38
«Лопнула!» — Кохно чуть не потеряла глаз из-за косметической процедуры
17:26
По черепу слепили лицо, оказался мужчина: в Красноярске в бетонном кольце 16 лет назад нашли останки человека
17:01
Не замечали почти 40 лет: в фильме «Москва слезам не верит» внезапно нашли киноляп
16:43
«Пару раз не успели»: Сергей Соседов раскрыл тайны празднования Нового Года

Сейчас читают

Костомаров: «Я горько зарыдал. Сказал: дайте покинуть этот мир»
Сына позвала к кровати: последние минуты жизни певицы Славы Миколайчик
Не жена и не дочь: редкое фото главной женщины Юдашкина появилось в сети
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд