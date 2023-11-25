Умерла звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Наталия Дмитриева

Умерла актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева. Сообщение о смерти артистки появилось на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте» 25 ноября 2023 года.

Наталия Дмитриева умерла на 79-м году жизни. Причины смерти не уточняются, однако известно, что последнее время актриса серьезно болела.

Наталия Дмитриева родилась 28 июня 1945 года. Окончила мастерскую Розы Сироты и Владимира Андрушкевича в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Долгое время служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, затем в театре Ленсовета, а с 1980-го — в Молодежном театре. Зрители полюбили Наталью Дмитриеву за роли в спектаклях «Сто братьев Бестужевых», «Диалоги», «Отпуск по ранению», «И дольше века длится день» и многих других. Кроме того, актриса снималась в популярных кинолентах, например, в фильме «Бумбараш», где воплотила образ Варвары, а также «Уходя, уходи», «Прогулка, достойная мужчин» и «Улицы разбитых фонарей». Одной из последних ролей Наталии Дмитриевой стал эпизод в фильме «Сыграй моего мужа».

В Молодежном театре на Фонтанке Наталию Дмитриеву называют человеком удивительной эрудиции, разнообразных интересов, который обладал невероятной широтой души, способностью воспринимать мир во всем его многообразии.

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