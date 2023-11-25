Сына позвала к кровати: последние минуты жизни певицы Славы Миколайчик

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Евгения Романова
Евгения Романова 507 0

Певица Миколайчик перед смертью пришла в сознание и попрощалась с сыном

Сына позвала к кровати: последние минуты жизни певицы Славы Миколайчик

Фото: www.globallookpress.com / Jakub Podkowiak

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Наследник находился в Ирландии, когда стало известно об ухудшении здоровья матери.

Сын польской певицы Славы Миколайчик, участницы групп Trubadurzy и Czerwono-Czarni, сразу же примчался к матери из другой страны, когда ее самочувствие еще больше ухудшилось. Об этом рассказал друг исполнительницы Збигнев Рабинский в беседе с изданием Portal i.pl.

Отмечается, что сын живет в Ирландии. Знакомые позвонили ему и рассказали о состоянии Миколайчик, после чего он приехал к матери в больницу. Певица последние дни жизни практически не приходила в сознание.

«Когда ее сын прибыл и стоял у ее кровати со своими родственниками, она на мгновение пришла в сознание. Она поговорила с ним некоторое время, попрощалась и умерла в тот же день», — рассказал Рабинский.

Певица Слава Миколайчик умерла 22 ноября. Пока неизвестно, какая болезнь стала причиной смерти.

Ее карьера резко пошла в гору после ее участия в фестивале молодых талантов в 1962-м. Вскоре после этого она записала песню с популярной группой Quorum, и эта композиция до сих пор пользуется большой популярностью среди меломанов.

В начале 1980-х певица уехала работать в США, но вскоре из-за личных проблем вернулась на родину.

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