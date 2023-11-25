Кожа, экокожа, мех: правила ухода за кроссовками из разных материалов

Как ухаживать за спортивной обувью, как чистить и как хранить?

Кроссовки — популярный вид обуви, ставший неотъемлемой частью повседневного гардероба для многих людей. О том, как правильно ухаживать за ними в зависимости от материала объяснил предприниматель и сооснователь сети чистки и ремонта обуви Дмитрий Моргунов. Об этом сообщает dni.ru.

Кожаные кроссовки

Кожаные кроссовки следует регулярно чистить, чтобы убрать накопившуюся после носки пыль и грязь. Для ухода подойдут мягкая щетка либо сухая тряпка. Несильное, легкое трение поможет сохранить кожу в хорошем состоянии без потери блеска. Также специалист рекомендует для чистки приобрести специальные средства, например, пропитывающее молочко, крема, полировочный воск и другие.

Увлажнение

Обладателям кроссовок из кожи также не обойтись без масла или крема, для предотвращения ее пересыхания и обеспечения мягкости и эластичности материала. Наносить эти средства следует на чистую и сухую поверхность.

Защита и хранение

Чтобы защитить спортивную обувь от влаги и пятен, используйте водоотталкивающие средства. Хранить кроссовки из кожи нужно в сухом и прохладном месте. Как отметил эксперт, нужно ставить обувь туда, где нет прямого солнечного света, от которого может ухудшиться цвет и форма.

Экокожа: удобство и экологичность

Экокожа — это распространенная замена натуральной кожи, отличающаяся удобством, экологичностью, дешевизной.

Чистка

При чистке обуви из аналога кожи можно использовать влажную губку или мягкую ткань. Не подойдут для ухода грубые материалы и сильное давление. Чересчур большие старания могут повредить материал.

Средства для экокожи

Сохранить мягкость и цвет кроссовок помогут средства для ухода за экокожей. Нанести их нужно равномерно и распределить их с помощью мягкой ткани.

Избегайте намокания

Экокожа –материал, менее устойчивый к влаге по сравнению с натуральной кожей. Поэтому нужно стараться избегать намокания во влажную погоду или при прогулках по мокрым поверхностям. Если кроссовки все же промокли, нужно побыстрее их высушить при комнатной температуре, без обогревателей, сушилок.

Меховые кроссовки: комфорт и тепло

Меховые кроссовки — отличное решение для зимнего периода. Но такие кроссовки требуют более тщательного внимания и ухода.

Нужно периодически встряхивать меховую часть кроссовок для удаления пыли и грязи. В этом деле хорошим помощником станет щетка-чесалка. Вместе с тем, следут учитывать, что на состоянии обуви негативно могут сказаться слишком сильное встряхивание и натирание.

После ношения кроссовок на меху их обязательно надо просушить в естественных условиях. При покупке такой обуви нужно сразу приобрести специализированные средства для ухода за мехом, чтобы кроссовки радовали красотой и мягкостью как можно дольше.

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