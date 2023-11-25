Названы предварительные дата и место прощания с актрисой Наталией Дмитриевой

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 24 0

Актрису Наталию Дмитриеву планируют похоронить 29 ноября в Петербурге

Фото, видео: Кадр из к/ф «Охота на певиц», реж. Александр Касаткин, 2019 г.; Кадр из сериала «Условный мент-3», 2021 г.; 5-tv.ru

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Артистка ушла из жизни в 78 лет.

Заслуженная артистка России Наталия Дмитриева умерла на 79-м году жизни в Петербурге. Художественный руководитель Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак рассказал в беседе с 5-tv.ru, где и когда будет церемония прощания с артисткой.

Последние 40 лет Наталия Дмитриева служила в Молодежном театре на Фонтанке. По словам Спивака, актриса была не только настоящим профессионалом, но и прекрасным человеком.

«Во-первых — талантливая, во-вторых — красивая неимоверно! Остроумная, жизнелюбивая. И ее диагноз не сломал. Она играла „Три сестры“ до недавнего времени», — рассказывает худрук.

По словам Семена Спивака, церемония прощания с Наталией Дмитриевой состоится 29 ноября 2023 года, в среду. Прощание пройдет на малой сцене Санкт-Петербургского Молодежного театра. Точное время начала панихиды администрация учреждения сообщил позже.

Актриса Регина Щукина, которая играла с Наталией Дмитриевой вместе в постановке «Жаворонок», называет ее человеком тонкой душевной организации.

«До последней минуты она всегда была очень доброжелательной, бесконечно позитивна. Никогда не жаловалась ни секунды!» — рассказывает Регина Щукина в беседе с 5-tv.ru.

Актриса вспоминает, как Дмитриева подарила ей в подарок картину после премьеры спектакля «Жаворонок».

«Заслуженная артистка России, большая артистка, — мне, какой-то начинающей артистке, сделала подарок на премьеру!» — делится Щукина.

Причины смерти Дмитриевой не уточняются, однако известно, что в последнее время она боролась с серьезным недугом. И, по словам Щукиной, актрису то госпитализировали в больницу, то отпускали домой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какими ролями запомнилась зрителю Наталия Дмитриева.

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