Украинский политик признался, что Киев ждет разрешения Запада на переговоры с РФ
Экс- премьер Украины Азаров: Киев ждет указаний по переговорам с Россией от США
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Киев начнет просить мирные переговоры только после отмашки Запада. Так Николай Азаров прокомментировал заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.
В беседе с изданием «Известия» Николай Азаров назвал киевские власти западными марионетками, которые прервали мирные переговоры с Москвой весной 2022 года по указу действующего тогда премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
«Он приехал и дал команду прекратить переговоры. Я уверен, что это мнение не столько Джонсона, сколько американцев», — рассказывает политик.
По мнению Азарова, Украина и сейчас ждет отмашку для начала мирных переговоров.
«Если американцы дадут отмашку идти на мирные переговоры, значит будут эти мирные переговоры, нет — значит продолжат этот конфликт», — говорит Азаров.
Бывший премьер-министр Украины подчеркивает, что Владимир зеленский может в любой момент отменить указ о запрете переговоров с Россией, подписанный осенью прошлого года.
«Это в течение нескольких минут делается», — уверяет политик.
Что касается закрепленного в Конституции Украины стремления стать частью НАТО, здесь, по словам Азарова, дела обстоят сложнее, но изменить пункты, касающиеся вступления в альянс, тоже возможно.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сделал заявление о том, что военные действия на Украине могли закончиться еще прошлой весной. Тогда переговорный процесс проходил в рамках нескольких встреч, и стороны даже начали приходить к кое-каким договоренностям. По словам Арахамии, Россия изъявляла готовность закончить специальную военную операцию при соблюдении Киевом нескольких пунктов, главным требованием Москвы был нейтралитет Украины по отношению к западному военному альянсу.
Однако одновременно визит в Киев нанес премьер Великобритании Борис Джонсон.
«Приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будет просто воевать“», — цитирует его украинское издание «Страна.ua».
Последний раут переговоров прошел в Стамбуле 29 марта 2022. Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Сегодня Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине произошли очередные кадровые перестановки.
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