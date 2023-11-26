Информационная операция: как Пентагон ведет боевые действия на Украине

Дезинформация со стороны западной прессы перешла все границы.

Информация отныне официально признана сферой ведения боевых действий. Это следует из нового отчета Пентагона где радикально меняются акценты. Нет понятия свободы слова, нет необходимости представить все точки зрения. Есть позиция Соединенных Штатов, все остальное считается дезинформацией, с которой Америка намерена бороться, объединяя ресурсы Госдепа, Пентагона, а также некоммерческих организаций. Вот предельно откровенная схема действий, которая в официальном документе Пентагона, собрана в табличку. Она так и называется — «Стратегия. Информация. Власть».

Итак, стратегия формируется, исходя из национальных интересов. То есть, исходя из мнения той группы лиц, что сейчас в Белом доме. Они на основании стратегии разрабатывают план действий, чтобы, и это самое циничное, «заставить иностранные правительства, организации или отдельных лиц вести себя в соответствии с национальными, то есть американскими интересами». Никаких согласований точек зрения, никаких компромиссов и взаимных уступок нет. Цель — заставить другие правительства или группы влияния вести себя так, как нужно Вашингтону.

​Так что, когда сначала западная пресса кричала, что Украина победит на поле боя, а экономика России разорвана в клочья — это было всего лишь информационной операцией Пентагона.

Выстояв в Запорожье, наши войска отразили не только украинское контрнаступление, но и поломали стратегию американских интересов.