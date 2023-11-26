От печенек до мировых антирейтингов: к чему привел Украину Евромайдан

Обещания о вступлении в Евросоюз так и остались обещаниями.

Чего добилась Украина как страна? Потеряла примерно пятую часть территории и до трети населения. Госдолг вырос почти вдвое и сейчас почти равен ВВП страны.

«Будущее, за которое боролся Майдан, наконец-то началось», — заявила глава Еврокомисии, которая приезжала в Киев.

На самом деле в ее словах есть большая доля правды. За что стояли на Майдане? За то, чтобы оказаться в ЕС. Ну, так кто хотел, тот и оказался: примерно шесть миллионов человек выехало в страны Евросоюза и большинство не вернется. А кто хотел в Россию, вошел в состав России. Важно правильно формулировать свои мечты. Главная ошибка госпереворота 2014 года заключалась в том, что подзадоренная западом часть украинской элиты попыталась проглотить кусок, который был ей не по зубам и подавилась.

Была эйфория в духе: заграница нам поможет. От гари покрышек кружилась голова. Сейчас наступает абстинентный синдром. Приехавший на этой неделе глава Пентагона отрезвляет: «Нет такого оружия, которое бы как волшебная палочка изменило ситуацию на поле боя».

Удивительно, но никто из этих высоких гостей, не участвовал в торжественных церемониях, посвященных годовщине Майдана. Протокольные переговоры — да, а медийные экспромты — увольте. Компанию Зеленскому составила лишь его жена и президент Молдавии Майя Санду. Хотя 21 ноября, когда начался Майдан, это государственный праздник — День Достоинства и Свободы. Украина в западной дипломатии нужна как продукция таксидермиста, то есть в виде чучела, только политического. Эдакого оскалившегося на Москву хорька. Его когда надо достают — потрясут, показывают пальцем на Россию — и обратно в чулан, чтоб глаза не мозолил.

Запад просчитался. Там думали, что можно задешево «приобрести» 40- миллионную страну с богатейшими черноземами. Ну, что они там тратили? Миллион долларов в день на Майдан и вот печеньки раздавали. Сейчас Украина обходится примерно в 100 миллионов долларов в день и приходится прикорм развозить поездами. Пиар-акция от американского посольства. Украина напоминает эту самую индейку: обжаренная, раскоряченная тушка. Что делают с индейкой на день благодарения? Разрезают на куски.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков об идеалах Майдана, его «кухне» и послевкусии.

В обращении президент Украины Владимира Зеленского символично все. Начиная с развевающихся флагов ЕС вперемешку с флагами Украины, заканчивая словами. К Юбилею евромайдана Зеленский решил сыграть на актуалочке. У куда уже без НАТО.

«Десять лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление. Против беззакония, попытки лишить нас европейского будущего», — заявил Зеленский.

И параллель — на удивление честная. Второй контрнаступ провалился, а первый, выходит, так никуда и не привел, разве что, потопил Украину.

10 лет назад стояли, скакали. Ели печеньки и хотели кружевные трусики за европейский шлях. Им ее сулили все вокруг. Но до сих пор Европа так и держит Киев на расстоянии вытянутой руки в которой зажата морковка и лишь изредка дает от нее откусить.

«Все продолжают думать, что Европа — хорошо, а с Россией типа плохо. Все беды Украины, а катастрофа сейчас происходит на Украине. Но подается как какая-то справедливая борьба», — говорит главныйредактор мультимедийного издания «Украина.ру» Искандер Хисамов

Десять лет назад на Майдане загорелись покрышки, полетели коктейли Молотова и начали стрелять. Полились реки крови. Спустя еще пару месяцев — резня в Одессе, а потом — Донбасс. Все это, уверяли в Киеве, ради подъема страны с колен.

«Мы способны построить страну где будет почетным звание налогоплательщика. Мы способны построить страну, где можно будет создавать новые рабочие места, где придут иностранные инвестиции. Мы сделаем это чрезвычайно быстро», — обещал со сцены бывший президент Украины Петр Порошенко.

Заводы и компании, работавшие на российский рынок, фактически встали. Это и Николаевский судостроительный завод, который раньше спускал по десять крупнотоннажных судов и кораблей в год. ЮЖМАШ — гигантское ракетно-космическое предприятие, без России тоже оказался на грани банкротства. Концерн Антонов, лучший в украинском авиапроме, в 2011 году выпустил девять самолетов «Ан» на российские деньги в 2016 году — ни одного. А на Кременчугском сталелитейном заводе сразу же после Майдана производство упало почти в шесть раз.

«38 миллионов тонн стали выплавлялось, а в советское время — 55. Сейчас выплавляется около 6 — 5,8, если быть точнее — три четверти доходов мы потеряли», — рассказывает Николай Азаров, премьер-министр Украины в 2010–2014 годах.

Десять лет назад в строительных касках им обещали стабильность.

«Каждый человек работающий должен знать, что в ней есть социальный стандарты, и каждый должен знать, что он работает в стране, и будет уверен, что у него нормальная пенсия будет, за которую он может жить, а не выживать», — заявлял в 2014 году экс боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко.

Если до 2013 года украинская экономика жила в основном за счет заказов и дешевых энергоносителей из России, то сразу после — пошла ко дну, инфляция росла. Сейчас он 134 миллиарда долларов.

«Гривну они обвалили сразу же, я даже не ожидал такого. Тарифы подняли, постепенно, но сейчас они поднялись раз в 15 примерно», — констатирует Николай Азаров.

Безработица тоже достигла максимальных значений за всю «независимую» историю Украины. Если в начале 2013 года численность населения — 45,5 миллионов человек, то уже в 2023 году, по разным данным, — от 18 до 37 миллионов.

«Сокращения была примерно на десять миллионов с 2014 года, тогда было чуть больше 40, до 42 даже, до начала СВО порядка десяти миллионов Украина потеряла, в первую очередь за счет миграции, и за счет потери территорий», — анализирует ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Кстати, когда гибли люди на Майдане, сам Зеленский, тогда еще не говоривший по-украински, отыгрывал очередные юморески в России.

Спустя десять лет после Евромайдана Украина вошла в топ дотационных стран планеты, в ТОП-10 по индексу нищеты, в ТОП-10 по уровню безработицы, в ТОП-10 с самым пожилым населением, и в десятку самых криминализированных государств. И таких топов, еще много. Это далеко не все заслуги Майдана.