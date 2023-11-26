Раскол и не только: Пушков предупредил Бербок о последствиях сотрудничества с Украиной

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Алина Крылова
Алина Крылова 57 0

Пушков: Украина может быть источником раскола, а не укрепления Евросоюза

Раскол и не только: Пушков предупредил Бербок о последствиях сотрудничества с Украиной

Фото: REUTERS / Alaa Al Sukhni/File Photo

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Оно грозит Евросоюзу дополнительными проблемами и серьезными трудностями, которые глава МИД Германии упрямо игнорирует.

Попытки утянуть Украину в Евросоюз, так активно форсируемые Германией, могут сыграть с объединением злую шутку. Таким мнением о происходящем поделился сенатор России Алексей Пушков.

Чуть ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что возможное совсем скорое вступление Украины в ЕС полностью отвечает геополитическим интересам объединения. Это значит, что Евросоюз заинтересован во вступлении Незалежной в состав участников и намерен предпринять все усилия, чтобы запланированное вскоре случилось.

В свою очередь, Германия допускает ошибку, настаивая на вступлении Украины в состав членов ЕС, подчеркивает Пушков. По словам сенатора, подобная рокировка вряд ли отразится на качестве работы Евросоюза положительно, тем более в контексте бедственного положения Украины на фоне сформировавшегося конфликта.

«Создается впечатление, что Бербок забыла, что Германия в Евросоюзе не одна, и что он состоит из 27 государств, и далеко не все из них мечтают видеть Украину в ЕС. И, конечно, вступление такой страны, находящейся в столь плачевном состоянии, в Евросоюз будет подрывать финансовое положение и единство союза. И даже может стать источником его раскола», — озвучил свое мнение Пушков в Telegram.

При этом он подчеркнул, что уверенность Бербок во вступлении Украины в ЕС наглядно указывает на наличие сил, упрямо мечтающих протащить Зеленского в политическую элиту. В случае, если кто-то пойдет на попятную, в ситуацию включится дар убеждения от США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Молдавию и Грузию могут принять в Евросоюз, но с одним условием.

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