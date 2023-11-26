Есть ли у Польши смелость? Мэр Львова надерзил западным партнерам

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 123 0

Мэр Львова Садовой призвал Польшу остановить блокаду границы

Есть ли у Польши смелость? Мэр Львова надерзил западным партнерам

Фото: REUTERS / STRINGER

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Чем недоволен украинский политик?

Полякам стоит снять «позорную блокаду». С таким заявлением выступил мэр Львова Андрей Садовой.

По словам политика, вся помощь западного государства сводится на нет из-за «маргиналов», не пропускающих гуманитарные грузы в страну, которая «защищает безопасность Европы». Садовой добавил, что из-за происходящего Украина платит слишком дорого. Переговоры между Варшавой и Киевом не смогли решить проблему.

«Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины?», — написал Садовой в личном блоге.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша блокирует пункты пропуска собственными перевозчиками. Митингующие намерены добиться восстановления системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Также они выставили Киеву ряд других условий.

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