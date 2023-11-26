Две украинские зенитные ракеты С-200 уничтожены в акватории Азовского моря
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей.
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Две украинские ракеты С-200 уничтожены в акватории Азовского моря, тем самым очередная попытка киевского режима устроить теракт с треском провалилась. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей.
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