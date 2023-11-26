Две украинские зенитные ракеты С-200 уничтожены в акватории Азовского моря

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 10 0

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей.

Две украинские зенитные ракеты С-200 уничтожены в акватории Азовского моря

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Две украинские ракеты С-200 уничтожены в акватории Азовского моря, тем самым очередная попытка киевского режима устроить теракт с треском провалилась. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей.

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