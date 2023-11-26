Банки заявили об опасности отмены комиссии за услуги ЖКХ

По мнению финансовых организаций, введение запрета приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов. Как это отразится на клиентах?

Банки в России выступили против отмены комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), так как это отразится на работе платежных услуг не лучшим образом. Об этом пишет издание РБК.

Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) раскритиковал проект «Единой России», предлагающий запретить взимание комиссии при оплате ЖКУ. В Государственной Думе ранее рекомендовал депутатам рассмотреть инициативу в приоритетном порядке.

Как пояснили в НСФР, отмена комиссий повлечет вынужденную оптимизацию бизнес-процессов. А это чревато ухудшениями условий обслуживания клиентов. В частности, для россиян может снизиться доступность услуг по приему платежей.

Банковские платежные агентства, отмечается в материале, живут за счет комиссионных отчислений. Введение запрета на комиссии сократит число платежных услуг, а процентные ставки по кредитам на этом фоне могут вырасти.

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