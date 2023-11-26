«Фактически создана» — Шойгу о работе над единой системой ПВО стран ОДКБ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

Глава Минобороны РФ Шойгу: единая система ПВО стран ОДКБ фактически создана

«Фактически создана» — Шойгу о работе над единой системой ПВО стран ОДКБ

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Как ранее отмечал президент Владимир Путин, для обеспечения «общей безопасности» была проделана большая работа.

Единая система противовоздушной обороны (ПВО) для всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) фактически создана. Об этом проинформировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Фактически она создана, создана на двустороннем уровне», — прокомментировал он в интервью для программы одного из федеральных каналов.

Министр обороны уточнил, что с каждой из стран, входящих в ОДКБ, было достигнуто соглашение. Система пока не оформлена документально, но соответствующие бумаги будут подписаны по необходимости.

Таким образом, совместные силы ПВО были разработаны совместно с пятью странами ОДКБ — Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Белоруссией, отметил Шойгу. Система эта уже оснащена всем необходимым для функционирования. В настоящее время проводятся ее испытания для поддержания боевого состояния.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия поставила в Таджикистан два дивизиона ЗРК С-300 в рамках создания общей системы ПВО.

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