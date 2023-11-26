«Воспаление»: у Папы Римского диагностировано серьезное заболевание

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37 0

Папа Римский Франциск сообщил, что у него воспаление легких

«Воспаление»: у Папы Римского диагностировано серьезное заболевание

Фото: REUTERS / VATICAN MEDIA

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На вопросы о своем здоровье 86-летний понтифик отшучивается, что он «пока жив».

У Папы Римского Франциска диагностировано воспаление легких. Об этом он сам сообщил верующим во время традиционного воскресного обращения.

Понтифик заявил, что не выступит из окна Апостольского дворца из-за своего плохого самочувствия.

«У меня воспаление легких», — объяснился он.

При этом Франциск не стал отменять планы. Он заверил, что 1 декабря отправится с визитом в Дубай и примет участие в климатической конференции ООН.

Во время проведения аудиенции для делегации Конференции европейских раввинов 6 ноября Папе Римскому стало плохо. Он пожаловался на самочувствие и отказался читать речь. Присутствующие заметили его слабость и тихий голос.

Сам понтифик в последнее время на вопросы о здоровье отшучивается, говоря, что «пока жив».

Ранее 5-tv.ru писал, что Папа Римский отменил все аудиенции из-за болезни.

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