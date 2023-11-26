Украинское СМИ сообщило об 1,1 миллиона погибших и пропавших боевиках ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48 0

Украинский телеканал 1+1 сообщил об 1,1 миллиона погибших и пропавших бойцов ВСУ

Украинское СМИ сообщило об 1,1 миллиона погибших и пропавших боевиках ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Бывший премьер страны назвал данную информацию «опечаткой».

Во время национального телемарафона в эфире украинского телеканала была запущена бегущая строка. Лента гласила, что с начала конфликта Москвы и Киева погибшими и без вести пропавшими значатся 1 126 652 боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров обратил внимание на обнародованные телеканалом данные. В своем личном блоге он акцентировал внимание на цифре, после добавив, что, вероятнее всего, руководство канала извинилось за «опечатку» после звонка из офиса президента Украины Владимира Зеленского.

По данным Минобороны РФ, только за ноябрь ВСУ потеряли свыше 13,7 тысяч боевиков убитыми и раненными. В октябре глава оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что с начала контрнаступления потери противника превысил 90 тысяч военнослужащих.

Издание The Economist со ссылкой на данные американских чиновников писало, что с февраля прошлого года Киев потерял 190 тысяч боевиков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что «волшебное оружие» Запада оказалось бесполезным для ВСУ.

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