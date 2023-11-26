Как его использовать? «Волшебное оружие» Запада оказалось бесполезным для ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

BI: поставленные Киеву танки Leopard, Challenger и Abrams оказались бесполезными

Как его использовать? «Волшебное оружие» Запада оказалось бесполезным для ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

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Тема:
Спецоперация

США, Германия и Великобритания поставили Украине свои «лучшие танки». Но что-то пошло не по плану.

Поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) западные танки Leopard, Challenger и Abrams не помогли изменить расстановку сил в зоне специальной военной операции (СВО). О неэффективности «волшебного оружия» пишет Business Insider.

Авторы приводят мнение военных экспертов. Они указали на бесполезность американской, британской и немецкой техники в руках украинских нацистов.

Leopard, Challenger и Abrams в арсеналах ВСУ остались в считанных экземплярах, и перед украинским руководством стоит ответственная задача — решить, как лучше использовать эти машины. Эксперты обращают внимание, что для них сейчас ситуацию отягощают приближающиеся морозы и наступающие российские войска.

Ранее западные эксперты сообщили, что ВСУ вряд ли выведут танки Abrams на поле боля до конца зимы. Погодные условия и российская линия обороны, по их словам, доказали неэффективность американских танков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

США, страны ЕС и НАТО с первых дней спецоперации оказывают финансовую и военную помощь Киеву. Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали оружие РФ, сорвавшее контрнаступление ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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