Не могли принять свое тело? ТОП знаменитостей, которым делали кесарево сечение

Некоторые звезды не хотят рожать самостоятельно даже, если врачи рекомендуют им именно этот вариант. А кто-то наоборот — страдает много лет после решения сделать кесарево.

Рожать самой или с помощью кесарева сечения, вот в чем вопрос. Некоторые знаменитости не хотят рожать самостоятельно даже, если врачи рекомендуют им именно этот вариант. А кто-то наоборот — страдает много лет после решения сделать кесарево.

Многие именитые роженицы даже не применяют грудное вскармливание. Мотивируют свои действия тем, что из-за рода деятельности они вынуждены сохранять свое тело « в товарном виде».

Кто же из знаменитостей выбрал кесарево сечение вместо естественных родов?

Жасмин

Валерий Шарифулин / ТАСС

Певице на сегодняшний день 46 лет. Она замужем за молдавским бизнесменом Иланом Шором. Пара вместе воспитывает троих детей. Старший сын Жасмин родился в первом браке с бизнесменом Вячеславом Семендуевым, дочь Маргарита и младший сын Мирон появились уже в союзе с Шором. Только маленького Мирона Жасмин родила в 2016 году без помощи кесарево. Первые два раза роды проходили со вмешательством врачей. Как видите, не предыдущие роды, ни поздняя беременность (39 лет) не стали причиной кесарева.

Джессика Симпсон

www.globallookpress.com / face to face

Девушке пришлось присутствовать на родах своего племянника и она была настолько поражена, что решила ни за что не допускать эти муки в своей жизни. Поэтому своих трех детей она родила при помощи кесарева, о котором заранее договорилась с врачом.

Наталья Подольская

Александр Щербак / ТАСС

Первые роды были у звезды естественными, а во время вторых пришлось прибегнуть к операции. Свое тело, шов и тот факт, что у нее кесарево, она не могла принять года два. Ей было психологически тяжело. Она также отметила, что хотела обратиться за психологической помощью, но боялась, что ее публичность станет помехой. Подольская считает, что далеко не все специалисты соблюдают правила врачебной этики.

У Натальи Подольской и Владимира Преснякова двое общих сыновей — Артем и Иван. Старший из них пошел в школу. По словам певицы, мальчик увлекается футболом, хотя ранее хотел танцевать. Наталья Подольская и Владимир Пресняков с радостью проводят время вместе с детьми и не оставляют их даже на время отпуска. Наталья не исключает, что у них может родиться еще один ребенок.

Бритни Спирс

www.globallookpress.com / face to face

У Бритни два сына, обоих родила с помощью кесарева сечения. Мама звезды с детства пугала ее, что роды — это самое страшное, что может случиться в жизни женщины. Невыносимая боль, невероятные муки, которые пришлось испытать ее маме про родах, она помнила всю жизнь и считает, что это очень страшно. Страхи передались Бритни, она боялась, что не сможет пережить эту адскую боль. Поэтому она выбрала кесарево.

Айза-Лилуна Ай (Анохина)

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Еще одна российская знаменитость, родившая с помощью кесарева — бывшая супруга небезызвестного рэпера Гуфа. 38-летняя Айза Анохина, была замужем дважды, она воспитывает двух детей. Айза рассказывала, что во время второй беременности чувствовала себя отлично и планировала рожать сама. Однако после 20-часовых потуг все-таки пришлось сделать экстренное кесарево. Примечательно, что первый ребенок у женщины тоже появился при помощи кесарево.

Кейт Хадсон

www.globallookpress.com / face to face

У Кейт трое детей, двое старших она родила самостоятельно. Но при рождении третьего возникли трудности. Шейка матки не раскрывалась, схватки были слабыми. Врачи рекомендовали Кейт поехать домой и подождать немного. Но у дверей клиники дежурили толпы папарацци. Будущей маме не хотелось перед ними появляться в такой интимный момент. Она попросила сделать кесарево, чтобы родить поскорее.

20-25% родов в России проходят путем кесарева сечения. Вопрос о том, отличаются ли такие дети от «естественников», будоражит многих. Да, отличия есть. Но с этим можно и нужно мириться, ведь кесарево сечение (КС) делается, чтобы сохранить жизнь матери и ребенка. А главное, врачи и мама могут компенсировать связанные с КС негативные моменты.

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