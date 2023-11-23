Летающие стулья и разбитые головы: футболист Месси оказался в центре скандала

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Футболист Месси оказался в центре скандала на матче Бразилия — Аргентина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Zaitsev; 5-tv.ru

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Футбольные фанаты устроили массовую драку на матче Бразилия — Аргентина.

Лучший футболист мира Лионель Месси оказался в центре скандала. Фанаты устроили массовую драку на трибунах прямо перед игрой Бразилии и Аргентины. Конфликт вспыхнул из-за того, что бразильские болельщики освистали гимн соперников. Месси вместе с командой попытался утихомирить толпу, но ярость фанатов было не унять. Пришлось вмешаться полиции.

В итоге матч прервали. Месси увел сборную Аргентины с поля. Через какое-то время ситуация на стадионе стабилизировалась, и футболистам все же удалось доиграть встречу.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Аргентины. Таким образом бразильцы впервые в истории проиграли у себя дома в отборочном турнире к чемпионату мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет с Месси после восьмого «Золотого мяча».

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