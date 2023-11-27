«Универсальный артист»: как Никита Михалков поздравил Машкова с днем рождения

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 53 0

Никита Михалков поздравил Владимира Машкова с днем рождения

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Какие теплые слова знаменитый режиссер сказал другу?

Народный артист РСФСР Никита Михалков поздравил своего коллегу, актера и режиссера, а также народного артиста РФ Владимира Машкова с днем рождения. Эксклюзивным обращением он поделился с редакцией 5-tv.ru.

Михалков извинился перед своим другом за то, что не сможет лично посетить праздник. Режиссеру предстоит отправиться в Новосибирск, чтобы поприсутствовать на дне рождения Эдуарда Артемьева, который «впервые будет праздноваться без него».

«Я думаю, тебе много скажут всяких добрых слов. Но я, как профессионал, могу сказать, что ты абсолютно универсальный артист. Универсальный и беспрекословно следующий той школе, которую ты сам сейчас культивируешь и преподаешь своим ученикам. За все время нашего знакомства и твоей работы на нашей студии ни разу ни от одного человека я не слышал не то, что дурного, даже нейтрального слова по отношению к тебе», — отметил Михалков.

Он добавил, что Машков должен стать примером для огромного количества артистов. Многие звезды не всегда понимают, где их место.

Каждая роль на вес золота: Владимиру Машкову — 60

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кинорежиссер из Донецка Владимир Агранович хочет пригласить Машкова на роль командира роты в легендарной «Спарте».

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