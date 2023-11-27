Суд приговорил журналистку Баязитову к пяти годам колонии за вымогательство

Суд приговорил к пяти и 4,5 годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, передает корреспондент 5-tv.ru из зала Басманного суда Москвы.

В ходе заседания сторона обвинения запросила для Баязитовой 14 лет колонии, а для Архаровой — 13 лет. Сторона защиты же требовала оправдательного приговора, сами же они вину не признавали. В итоге суд приговорил обеих к колонии общего режима.

По данным следствия, фигурантки обвиняются в вымогательстве денег за отсутствие негативной информации о тех или иных лицах в Telegram-каналах. По данному делу также была задержана специалист по связям с общественностью Инна Чурилова, она признала вину и раскаялась в содеянном. Суд позднее вынес решение о четырех годах лишения свободы условно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший руководитель приморского управления Росимущества был арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве.