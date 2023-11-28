Папа не уговорил: дочь Киркорова отказалась от фотосессии на красной дорожке

Наследница поп-короля часто выходит в свет с папой и позирует на камеру. Почему в этот раз отказалась?

Дочь поп-короля Филиппа Киркорова Алла-Виктория часто посещает с папой звездные мероприятия. Девочка с удовольствием позирует. Однако не в этот раз. На премьере фильма «Теща» артист пытался уговорить наследницу выйти вместе с ним на красную дорожку, но та наотрез отказалась. «Семейные разборки» удалось запечатлеть корреспонденту 5-tv.ru.

«Ну, с краешка, две минуты, сделаем и все. Ну, пойдем», — уговаривал Киркоров наследницу.

Однако как бы папа ни пытался упрашивать дочку, та ни в какую. На этот раз девочка не захотела позировать перед камерами. То ли от плохого настроения, то ли уже изрядно устала от светских мероприятий. Однако один перед папарацци Киркоров все же не остался.

Компанию на премьеру фильма ему составила Татьяна Тур. С женщиной артисту приписывают роман. Сам же певец отношения именно с Тур не подтверждал, однако в последнее признавался, что, наконец, встретил свою любовь. Буквально месяц назад знаменитость заявлял, что уже как год находится в отношениях.

Вместе с подругой на премьеру фильма Киркоров позвал и звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Именно ему артист в последние годы доверил преображение своего тела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла свадьба актера Александра Петрова.