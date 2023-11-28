Подозрительный груз: куда следовало судно, затонувшее у берегов Греции

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Евгения Романова
Евгения Романова 107 0

«Катимерини»: затонувшее греческого Лесбоса судно с грузом следовало на Украину

Подозрительный груз: куда следовало судно, затонувшее у берегов Греции

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Panagiotis Balaskas / Euro

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Кто находился на борту и что перевозил Raptor?

Судно Raptor под флагом Коморских островов, затонувшее возле Лесбоса, следовало на Украину. Об этом сообщает газета «Катемирини» со ссылкой на показания спасенного моряка.

«Подозрения властей усиливаются в связи тем, что спасенный моряк сообщил представителям Береговой охраны, что конечным пунктом назначения судна была Украина, а Стамбул был пунктом заправки», — говорится в статье.

Все случилось 26 ноября. Всего на борту находились 14 членов экипажа: один индиец, два сирийца, а еще 11 египтян, одного из которых удалось спасти. Также получилось поднять тело одного погибшего моряка.

По данным агентства АМНА, судно перевозило груз соли из Египта в Стамбул. Предполагается, что перед инцидентом капитан Raptor сообщил об отказе двигателя, возможном поступлении воды в трюмы и смещении перевозимого товара. Это стало причиной крена и затоплении судна. Утром был подан сигнал бедствия с надеждой получить помощь от находившихся рядом судов, но уже через несколько минут Raptor пропал с радаров.

Газета «Катемирини» также указывает, что судно было внесено в «черном списке» международных контрольных органов Paris MOU & Black Sea MOU. Причиной стали недействительные документы, найденные у членов экипажа два года назад. Также были обнаружены в книге учеты нефти Oil Record Book «незаконные записи».

При этом издание отмечает, что Raptor последовал указаниям судовладельческой компании и не стал обращаться за помощью 25 ноября, хотя затопление уже началось. Сигнал бедствия появился только за несколько минут до происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Йемена пропал танкер, на борту которого были россияне.

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