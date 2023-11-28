Смертельная красота: суд отправил под арест главврача клиники из Петербурга

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Суд отправил под домашний арест пластического хирурга из Петербурга

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ее обвиняют в халатности, из-за которой погибла пациентка.

Продолжение получила громкая история из Петербурга, где в одной из частных клиник пластической хирургии скончалась пациентка. Главврач арестован и предстал перед судом. Все подробности у корреспондента «Известий» Марка Стакиониса.

В клетчатом сером платье, за такой же серой решеткой — главврач скандально известной клиники пластической хирургии «Абриелль» Мария Булова-Левицкая, на скамье подсудимых сидит с невозмутимым видом.

По просьбе обвиняемой, избрание меры пресечения проходит за закрытыми дверьми. Наблюдать за процессом в суд пришла одна из многочисленных пациенток, которые теперь называют себя не иначе как «жертвами Абриелль». По словам Юлии Плотниковой, ее жизнь разделилась на «до» и «после» пластической операции. Причем «после» — далеко не со знаком плюс.

Уголовное дело в отношении главврача клиники, возбудили после смерти в сентябре этого года пациентки Анны Федоровой. По нашим данным, женщине после операции стало плохо и уже в больнице она скончалась от аноксического поражения и отека головного мозга.

По результатам заседания, главврачу были предъявлены обвинения в ненадлежащем оказании медицинских услугу. Свою вину Мария Булова не признала. Суд избрал меру пресечения — 16 суток домашнего ареста.

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