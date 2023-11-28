«Здесь не дожить до сорока»: трагичные судьбы музыкантов группы «Сектор Газа»

Кто из музыкантов последовал вслед за лидером группы?

Сектор Газа — одна из главных отечественных групп 1990-х. Помимо вызывающих песен про алкоголь, наркотические вещества и монстров, коллективу также были свойственны композиции, отражавшие быт простого русского человека, лирические песни, а также композиции на военную тематику. К сожалению, творческий путь группы оборвался в 2000 году вместе с жизнью основателя и солиста группы Юрия «Хоя» Клинских. Однако на этом черная полоса для участников группы не закончилась. На сегодняшний день в живых нет уже шестерых человек, которые внесли свой вклад в запись культовых альбомов. В народе даже ходит слух о проклятии, которое стало причиной смертей участников группы. 5-tv.ru решил вспомнить, кого из музыкантов «Сектора Газа» уже нет с нами.

Юрий «Хой» Клинских — вокал

Легендарный основатель «Сектора Газа» Юрий Клинских, более известный под прозвищем «Хой» несомненно был одним из самых прогрессивных музыкантов на постсоветском пространстве. Он с интересом наблюдал за развитие тяжелой музыки в мире и был первым, кто привнес в Россию такие передовые на тот момент жанры, как хоррор-панк, ню-метал и рэп-рок. К сожалению, в жизни Юрия было много губительных привычек. Музыкант злоупотреблял алкоголем и наркотиками, что и стало причиной его смерти. Официальной причины смерти Хоя до сих пор нет, однако самая популярная версия гласит, что организм Клинских был сильно подорван различными веществами вкупе с гепатитом, из-за чего у артиста случился сердечный приступ. В одной из песен музыкант пел: «Сектор газа — здесь не дожить до сорока» — и эта строчка стала пророческой для него — Юрий ушел из жизни в 35 лет.

Игорь «Кот» Аникеев — клавиши

Клавишник финального состава группы до «Сектора Газа» играл в не менее культовых коллективах «Лейся, песня!» и «Ласковый май». В группу Игорь Аникеев, по прозвищу «Кот», пришел, так как, по собственному заявлению, «устал пахать по три концерта в день». После смерти Хоя, Аникеев пытался возродить коллектив, однако у него ничего не вышло. Чтобы иметь заработок, Игорь начал выступать в ресторанах, хоть и признавался, что недолюбливает «жующую публику», которая не сравнится со зрителями на концерте. К сожалению, именно в ресторане оборвалась жизнь музыканта. В 2014 году, во время очередного концерта, у Игоря случился приступ острой сердечной недостаточности. Спасти музыканта не успели.

Олег «Крюк» Крючков — ударные

Один из основателей группы Олег Крючков, хоть и пробыл в ней недолго, однако именно ему фанаты коллектива благодарны за существование «Сектора Газа». Как признавался бас-гитарист группы:

«Очень хочется сказать теплые слова в адрес Олега Крючкова. Юрку нашел он. Музыкой заразил меня тоже он. В далеком 84 году после концерта Сергея Сарычева. Пусть земля ему будет пухом…»

Олег ушел из «Сектора Газа» в далеком 1990 году, а через семь лет скончался от саркомы легких. Сегодня неизвестно даже местоположение могилы основателя легендарного коллектива.

Вадим Глухов — гитара

Вокруг смерти гитариста Вадима Глухова ходит больше всего споров. Гитарист, игравший в группе с 1993 по самый 2000 год внезапно пропал в январе 2011 года. В апреле его тело было обнаружено в лесополосе неподалеку от воронежского аэродрома, а неподалеку от тела был найден его телефон и пустые бутылочки из-под корвалола. Следствие пришло к выводу, что музыкант отравился суррогатным алкоголем, однако мать Вадима считает, что ее сына убили. По ее словам, у Глухова были дорогие часы и куртка, а следы от орудия убийства могли попросту не сохраниться на сильно разложившемся за зиму теле. Ныне покойный бас-гитарист «Сектора Газа» Сергей Тупикин высказывал мнение, что Вадима убили за торговлю наркотиками. Версия с отравлением алкоголем кажется ему нереалистичной, так как, по словам Тупикина, Глухов не пил, а употреблял наркотики.

Сергей «Тупой» Тупикин — бас-гитара

Сергей Тупикин играл вместе с Хоем еще в 80-х. Пробыв в группе до 1993 года, музыкант ушел в свободное плавание. Первый бас-гитарист группы Семен Татиевский называл Сергея очень хорошим творческим увлеченным человеком, а лидер коллектива признавался, что лучше бас-гитариста, чем Тупикин, у них никогда не было. В будущем Хой и вовсе практически отказался от бас-гитаристов, заменив живых музыкантов секвенсором. В 2011 году на экс-участника группы напали и сильно избили, сделав его инвалидом. Остаток жизни он жил на пенсию пожилого отца и злоупотреблял алкоголем. Не стало Сергея в 2018 году. Он ушел из жизни в 58 лет.

Василий «Самоделкин» Черных — ритм-гитара

Бывший ритм-гитарист «Сектора Газа» Василий Черных, по прозвищу «Самоделкин», был одним из самых спокойных и дружелюбных участников группы. Хой был вынужден убрать его из группы только из-за дефолта 1998 года. После «Сектора Газа» Черных играл в группе «Рок-полиция», однако 8 апреля 2008 года музыкант погиб при невыясненных обстоятельствах. Есть две версии смерти «Самоделкина»: гибель от рук подростков-наркоманов или под колесами автомобиля. Несмотря на усилия прохожих, спасти гитариста не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про основатель культовой группы Killing Joke умер в возрасте 65 лет.