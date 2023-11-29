«Мечтатель года» Зеленский рискует потерять помощь Запада и власть на Украине

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Economist: в окружении Зеленского есть симпатизирующие Залужному

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Западные журналисты подмечают, что Зеленского ждет непростое время, ведь внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке.

Пока украинские мужчины делают все, чтобы не попасть на передовую, в стране накаляется противостояние между политической и военной элитой.

Офис Зеленского отправил главам регионов предписание, которое запрещает им общаться с главкомом ВСУ Залужным. Как сообщили украинские СМИ, цель приказа — оставить генерала в изоляции, поскольку его рейтинг уже вдвое выше президентского. О нарастании конфликта пишет и издание Economist. Журналисты отметили, что главная причина противостояния заключается в провале летнего украинского контрнаступления, которое закончилось лишь колоссальными потерями для ВСУ, и сейчас администрация Зеленского ищет, на кого возложить за это вину. Мнение Залужного о «тупике на фронте» после провала контрнаступления в статье называют «трезвыми мыслями. Масла в огонь добавляет и популярность генерала. Как пишет Economist, Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если его конкурентом станет Залужный.

На этом фоне другое западное издание Politico опубликовало свой традиционный список из 28 человек, которые в будущем году — цитата — «сформируют политическую жизнь Европы». Украинский президент занял первое место в номинации «Мечтатели». Победу он одержал, поскольку, как пишет Politico, такие руководители как Зеленский «меняют ход истории не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова». И что именно его стараниями Украина продолжает получать оружие от своих западных союзников, а страна «вышла на передний план» в борьбе за членство в Евросоюзе. При этом издание отмечает, что следующий год будет непростым для Зеленского, поскольку мир отвлекся на другой конфликт — на Ближнем Востоке.

Тема:
Украинский кризис
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