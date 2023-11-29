Уже не крепкий орешек: фанаты шокированы состоянием Брюса Уиллиса

Актер страдает от тяжелой формы деменции.

Настоящий шок у поклонников вызвало последнее видео с легендарным героем боевиков Брюсом Уиллисом, страдающем тяжелой формой деменции. Голливудский актер практически никого не узнает — даже членов своей собственной семьи. И, видимо, не совсем понимает, в какой реальности находится.

О состоянии звезды «Крепкого орешка» в материале корреспондента «Известий» Снежаны Назаренко.

Поклонники Брюса Уиллиса шокированы свежими фото и видеокадрами своего кумира — звезда Крепкого орешка и Пятого элемента теряет связь с реальностью. На праздновании Дня благодарения тяжелобольной Брюс рядом с дочерью со стеклянным взглядом, будто не понимая, где он и что происходит.

Бывшая жена Уиллиса, Деми Мур, в ужасе. Она призналась, что Брюс ее не узнал.

Впервые о тяжелой болезни голливудского актера заговорили еще в начале прошлого года. У него диагностировали афазию. Тогда же он принял решение уйти из профессии, видимо, навсегда. А прошлой зимой Уиллису поставили диагноз — деменция. Люди, страдающие этим заболеванием, не могут сформулировать предложение и дать осмысленный ответ. Они не понимают смысл беседы.

Главный герой боевиков 1980-х и 1990-х, который босиком и в растянутой майке спасает мир, оказался бессилен перед тяжелой болезнью. За последние полгода жизнь знаменитости кардинально изменилась. Еще восемь месяцев назад Брюс общался с родными и шутил.

Сейчас Крепкий орешек совсем рассыпается, теряет память, слух и едва понимает речь. Врачи бессильны. Родственники актера не оставляют его ни на минуту.

Врачи говорят, что вылечить этот вид деменции невозможно, разве что только замедлить процесс. Но семья и коллеги по цеху по всему миру надеются на лучшее.

Откуда взялось это заболевание у Брюса Уиллиса, никто ответить не берется. Причин может быть много: наследственность, инсульты, инфекции, опухоли мозга, а также — травмы головы. Друзья Брюса Уиллиса вспоминают, 20 лет назад актер серьезно пострадал во время съемок фильма «Слезы солнца».

Уиллис даже подавал в суд на киностудию. Заявлял, что пострадал, когда пиротехнический снаряд прилетел ему в голову. Но компенсацию так и не получил.

И хотя крепкий орешек уже вряд ли снова спасет мир, свой главный бой он принимает сейчас.