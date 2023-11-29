Враг в постоянном напряжении: российские минометчики уничтожают противника

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Работать приходится практически на самом краю передовой.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

А на купянском направлении СВО врага в напряжении держат минометчики группировки войск «Запад». Работать приходится практически на самом краю передовой. Зачастую расстояние между позициями наших бойцов и украинских боевиков не превышает пары километров. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова увидела работу наших подразделений.

Новые цели разведка им сообщает постоянно. Сейчас минометный расчет работает по пункту временной дислокации боевиков вооруженных формирований Украины. Кадры объективного контроля фиксируют точное попадание по цели.

«Минометчики держат врага в постоянном напряжении: орудие мобильное, работать можно как из оборудованной позиции, так и в принципе из любой точки. К противнику подбираются ближе, чем на два километра», — показала корреспондент.

Минометчики из группировки войск «Запад» рассказывают — в их сторону прилеты уже редкость. Сейчас все больше работают, что называется, «на выезде», как кочующий миномет.

«Выпал снег, стало тихо. Может, у них снаряды закончились. Стало тихо с их стороны. Мы как работали, так и работаем. Без остановки. Кого-то разведка заметила, выехали, отстрелялись. И вернулись», — рассказывает заряжающий с позывным Граф.

На купянском направлении враг постепенно сдает позиции и уходит в тыловые районы.

«Отходит. Если сравнивать, было гораздо напряженнее два месяца, месяц назад. Были гораздо активнее действия, сейчас мы немножко вольготней себя чувствуем. Они больше уходят в оборону и готовятся к тому, чтобы встречать нас», — говорит заместитель командира минометного взвода с позывным Ерема.

После работы с оборудованной позиции прячутся в укрытие — такое компактное, что вдвоем не разойтись.

Зам командира взвода — мобилизованный. В обычной жизни человек творческий — художник-оформитель. Когда пришла повестка, говорит, обрадовался, был опыт работы и в силовых структурах. И сейчас рядом с минометом, который за форму основания назвали «Поднос», чувствует себя как в своей тарелке.

«Я понимаю, за что мы воюем, понимаю против кого, и понимаю, что страна нуждается в поддержке, поддержке своих граждан», — говорит Ерема.

Только чаю попить так и не успели. Пока говорили, пришла новая цель. И снова за работу.

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