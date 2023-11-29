«Оставьте и не лезтье с советами» — Гузеева и Харламов о семейных отношениях

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 64 0

Гузеева: родители молодых должны оставить их в покое и не лезть с советами

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Что говорят артисты, примерившие на себя образы близких родственников?

Родители молодых людей, будь то теща или свекровь, ни в коем случае не должны вмешиваться в отношения своих детей, но могут наладить вполне родственные отношения друг с другом. Об этом Лариса Гузеева и Гарик Харламов рассказали корреспонденту 5-tv.ru на премьерном показе фильма «Теща», в которых сыграли главные роли.

В комедии герои Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова — зять и теща, между которыми довольно сложные взаимоотношения. По сюжету, волевая женщина не довольна супругом любимой дочери, впрочем, тот не отстает от родственницы по количеству взаимных претензий. А вот в реальной жизни, по словам заслуженной артистки РФ, родителям вмешиваться в отношения выросших детей не стоит и лучше оставить их в покое. По ее мнению, никто не любит, когда ему что-то советуют, вместо разговоров стоит помогать молодым финансово.

«Я не любила, когда мне советуют. Я еще та была девочка», — призналась актриса.

Гарик Харламов, в свою очередь, добавил, что любовь к теще измеряется отношением мужчины к своей супруге.

«Надо сильно любить свою жену. Чтобы этой любви хватило еще и на тещу», — считает юморист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Филипп Киркоров встал на колени перед Ларисой Гузеевой.

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