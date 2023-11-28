На глазах у всех: Филипп Киркоров встал на колени перед Ларисой Гузеевой

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 1 433 0

Филипп Киркоров встал на колени перед Ларисой Гузеевой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Артисты встретились на премьере комедии, где актриса сыграла главную роль.

Филипп Киркоров встал на колени перед Ларисой Гузеевой на премьерном показе фильма «Теща» и раскрыл свои чувства. Эксклюзивное видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ комедии «Теща», главные роли в которой исполнили юморист Гарик Харламов и заслуженная артистка России Лариса Гузеева. Среди звездных гостей премьеры был и король российской эстрады Филипп Киркоров. Исполнитель не смог сдержать эмоции и в буквальном смысле опустился на колени перед артисткой, не смущаясь зрителей вокруг.

«Обожаю!»— признался певец, проникновенно глядя в глаза актрисе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что чем Харламов выводил Гузееву из себя на съемках фильма «Теща». Оказывается, несколько лет назад между юмористом и артисткой случилась ссора. Что произошло?

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