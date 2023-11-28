На глазах у всех: Филипп Киркоров встал на колени перед Ларисой Гузеевой

Артисты встретились на премьере комедии, где актриса сыграла главную роль.

Филипп Киркоров встал на колени перед Ларисой Гузеевой на премьерном показе фильма «Теща» и раскрыл свои чувства. Эксклюзивное видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ комедии «Теща», главные роли в которой исполнили юморист Гарик Харламов и заслуженная артистка России Лариса Гузеева. Среди звездных гостей премьеры был и король российской эстрады Филипп Киркоров. Исполнитель не смог сдержать эмоции и в буквальном смысле опустился на колени перед артисткой, не смущаясь зрителей вокруг.

«Обожаю!»— признался певец, проникновенно глядя в глаза актрисе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что чем Харламов выводил Гузееву из себя на съемках фильма «Теща». Оказывается, несколько лет назад между юмористом и артисткой случилась ссора. Что произошло?