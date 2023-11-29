Жители Москвы смогут увидеть полярное сияние

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 13 0

Полярное сияние может появиться в Москве из-за сильнейшей магнитной бури

Жители Москвы смогут увидеть полярное сияние

Фото: www.globallookpress.com / George Zakharchuk

Читайте нас в: Дзен Новости

Москвичей предупредили о том, что 30 ноября и 1 декабря в небе над столицей возможно появление северного сияния.

В ближайшие дни нагрянет одна из сильнейших магнитных бурь в уходящем году. Как следствие, возможно появление полярного сияния, которое смогут наблюдать жители российской столицы. О грядущих природных явлениях сообщила сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. Об этом пишет РИА Новости.

«Хорошая была вспышка на Солнце прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно одну из наиболее сильных в этом году», — поделилась собеседница.

Она предупредила, что сила бури в этот раз может достигнуть показателя G3 (сильная) и в короткий период установится самый высокий уровень G4.

Такая буря может вызвать полярное сияние и в Москве, отметила Абунина. Москвичи, вероятно, могут стать его свидетелями 30 ноября и 1 декабря, но только если будет ясная погода.

Ранее 5-tv.ru писал, какой вред организму наносят магнитные бури и как себя от них обезопасить.

-6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.88
0.27 97.65
0.58
Аттракцион невиданной щедрости: пять знаков зодиака будут купаться в день...

Последние новости

21:28
Жители Москвы смогут увидеть полярное сияние
21:10
Умерла советская актриса Тамара Солодовникова
20:51
«Оставил кровавый отпечаток»: что известно о подозреваемом в убийстве россиянки и ее дочери в Турции
20:30
«Потенциальный аллерген»: какие перчатки нельзя носить в холод аллергикам
20:11
Избивали детей: страшная секта из СССР, которую спонсировали Успенский и Ливанов
19:53
НАТО не будет поставлять летальное оружие Украине

Сейчас читают

Трамп грядëт, Европа трусит: «С Киевом всë может закончиться моментально»
«До десяти сантиметров снега»: когда москвичам ожидать новую метель
«Оставьте и не лезьте с советами» — Гузеева и Харламов о семейных отношениях
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд