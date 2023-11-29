Жители Москвы смогут увидеть полярное сияние

Москвичей предупредили о том, что 30 ноября и 1 декабря в небе над столицей возможно появление северного сияния.

В ближайшие дни нагрянет одна из сильнейших магнитных бурь в уходящем году. Как следствие, возможно появление полярного сияния, которое смогут наблюдать жители российской столицы. О грядущих природных явлениях сообщила сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. Об этом пишет РИА Новости.

«Хорошая была вспышка на Солнце прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно одну из наиболее сильных в этом году», — поделилась собеседница.

Она предупредила, что сила бури в этот раз может достигнуть показателя G3 (сильная) и в короткий период установится самый высокий уровень G4.

Такая буря может вызвать полярное сияние и в Москве, отметила Абунина. Москвичи, вероятно, могут стать его свидетелями 30 ноября и 1 декабря, но только если будет ясная погода.

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