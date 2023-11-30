Бои под Урожайным: как расчеты гаубиц Д-30 уничтожают ВСУ

ВСУ не зря ненавидят эту пушку — она появляется из ниоткуда и после выстрела также бесследно исчезает.

Гремят орудия и на южнодонецком направлении фронта. Расчеты гаубиц Д-30 ведут бои в районе населенного пункта Урожайное, помогая нашей пехоте продвигаться вперед. Работу артиллеристов увидел корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Одно из главных достоинств этой пушки — ее мобильность, проедет везде: и в снег, и в грязь. Расчет передвигается вдоль всей линии фронта. Неприхотливая гаубица может стрелять откуда угодно: сейчас ее огневая позиция в лесной чаще на границе ДНР и Запорожья.

Группа на позициях приморских артиллеристов. Бойцы этого подразделения уничтожили десятки танков и бронемашин противника. Сейчас готовятся к выполнению боевых задач под Урожайным.

Засекаем время. Наглядная демонстрация возможностей гаубицы как по расписанию.

Сразу после выстрела небольшая корректировка огня, чтобы нанести максимальный урон.

Командир орудия с позывным Заноза рассказывает нам, почему ВСУ так ненавидят эту пушку: появляется из ниоткуда и после выстрела, вне зависимости от цели, так же бесследно исчезает.

Это самая сложная мишень. Но и она под силу Д -30. Артиллеристы группировки «Восток» недавно смогли подбить вражеский танк, который попытался приблизиться к нашим позициям.

На передовых рубежах сейчас гораздо тише, чем летом. Тогда один расчет артиллерии выпускал по 100 снарядов в день. Сейчас максимум 20. Противник выдохся, говорят наши бойцы.

Артиллеристы помогают нашей пехоте продвигаться вперед- прикрывают пехоту пушечными ударами, от которых нет спасения ни в окопе, ни в блиндаже.