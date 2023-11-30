Снова проблемы: Байден путает китайских лидеров и угрожает ядерным оружием

Возрастной президент США Байден продолжает парад неуместных оговорок и путаницы.

81-летний президент США Джо Байден, который нередко попадает в курьезные ситуации, вновь оговорился.

Выступая на публике, он назвал председателя КНР Си Цзиньпина Дэн Сяопином. Так зовут другого китайского лидера, который руководил страной в 80-х и скончался 26 лет назад. Байден с ним встречался лично, но было это 44 года назад, когда нынешний американский лидер был сенатором.

Там же в Колорадо он еще раз оговорился, назвав своего предшественника на посту главы государства Дональда Трампа почему-то конгрессменом, хотя тот в законодательном собрании никогда не работал. При этом накануне на встрече со спонсорами в преддверии выборов Байден целиком посвятил свою речь Трампу. Он заявил, что если тот вновь придет к власти, то свернет программы социальной поддержки американцев.

Ну, а кульминацией стала неудачная шутка Байдена о том, что он может уничтожить планету. Во время посещения завода президент США увидел рабочего с комплектом оборудования в руках. И решил напомнить, что у него есть доступ к «ядерному чемоданчику».

«Знаешь, у моего морского пехотинца есть код, который позволяет взорвать мир, а у тебя же в руках не ядерное оружие?» — попытался пошутить Байден.

Рабочие в ответ на необычный юмор Байдена лишь смущенно улыбнулись.