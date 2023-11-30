Генконсульство Германии закрывается в Калининграде

|
Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Куда обращаться посетителям по консульским и паспортным вопросам?

Генконсульство Германии закрывается в Калининграде

Фото: © РИА Новости / Виталий Невар

Читайте нас в: Дзен Новости

Генконсульство Германии прекращает работу в Калининграде. Об этом сообщается на сайте представительств ФРГ в России.

«С 30.11.2023 года генеральное консульство в Калининграде будет закрыто», — говорится в сообщении.

Посетителям посоветовали обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге по консульским и паспортным вопросам. Если же нужна консультация по поводу визы, то следует идти в соответствующий отдел посольства Германии в Москве.

О причинах такого решения не сообщается.

При этом в конце мая визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратили принимать заявления. А с июня изменилась и запись на прием для подачи документов — заявителям надо вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские визовые центры прекратили с 24 ноября работу в четырех городах Франции.

-1° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.88
0.27 97.65
0.58
Новогодний подарок Луны: когда делать денежную стрижку в декабре 2023

Последние новости

12:38
Приговор Елены Блиновской: как марафоны желаний привели к скамье подсудимых
12:27
«Шансов нет»: Запад удивился маневру России, оставившего Украину без выхода
12:20
Был патриархом американской внешней политики: факты из жизни Генри Киссинджера
12:02
Генконсульство Германии закрывается в Калининграде
11:57
Кремль объявил дату прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина
11:50
«Спит дома» — адвокат блогера Хилми опроверг информацию о его задержании

Сейчас читают

Трамп грядëт, Европа трусит: «С Киевом всë может закончиться моментально»
План «Сделка века»: что стоит за разговорами о ликвидация Израиля
Сознание ясное: почему Михаил Боярский попал на операционный стол
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд