Генконсульство Германии закрывается в Калининграде

Генконсульство Германии прекращает работу в Калининграде. Об этом сообщается на сайте представительств ФРГ в России.

«С 30.11.2023 года генеральное консульство в Калининграде будет закрыто», — говорится в сообщении.

Посетителям посоветовали обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге по консульским и паспортным вопросам. Если же нужна консультация по поводу визы, то следует идти в соответствующий отдел посольства Германии в Москве.

О причинах такого решения не сообщается.

При этом в конце мая визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратили принимать заявления. А с июня изменилась и запись на прием для подачи документов — заявителям надо вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские визовые центры прекратили с 24 ноября работу в четырех городах Франции.