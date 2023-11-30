Рост по всем параметрам: экономист оценил бюджет России на 2024 год

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 43 0

Экономист Чирков: бюджет РФ ожидает рост по всем параметрам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru

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Специалист уверен, что страна пойдет по западному пути, но сделает это правильно.

Для произошедших в 2022 году изменений ситуация с российской экономикой очень хорошая. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru заявил экономист Максим Чирков.

По словам специалиста, проходящее сейчас является методом развития экономики «методом государственного стимулирования». Он крайне необходим в тех условий, в которых находится страна.

«Мы видим, что бюджетный процесс выстроен таким образом, что расходы действительно растут и растут серьезно. На 2024 год расходы бюджета, по-моему, превышают то, что планировалось в предыдущем бюджете на 2024 год почти на четверть, на 24%. Рост расходов очень серьезный. С другой стороны мы видим, что часть этих предполагаемых расходов будет финансироваться за счет заимствований», — считает Чирков.

Экономист подчеркнул, что Россия использует те же самые инструменты, которые применялись в западных странах многие десятилетия. Именно благодаря им они и развивались. Появляющееся у нас долговое развитие абсолютно нормально.

«Не чрезмерно, как это было в западных странах многие годы и даже десятилетия. Новый бюджет можно назвать бюджетом развития, и ситуация с российской экономикой очень хорошая для произошедших в 2022 году серьезных изменений. Рост по всем параметрам, там есть распределение по статьям. Что-то становится больше, что-то меньше в процентах», — уверен эксперт.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство готовит постановление о расширении лимитов по льготным ипотечным программам. Жилищные кредиты оформляются по сниженной процентной ставке.

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