Главнокомандующие ВСУ беспокоятся, ведь документ должен был вступить в силу, однако этого не произошло и армия не получила новых призывников.

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал закон о понижении призывного возраста в Вооруженные силы (ВСУ) с 27 до 25 лет из-за страха эскалации социальной напряженности. Об этом пишет Bloomberg.

В офисе президента Украины опасаются, что подписание закона только усугубит ситуацию в обществе.

«Это может усилить настроения „мир любой ценой“. Эта тенденция, хотя пока и не очень популярная, уже наметилась, и она может усилиться», — сказал агентству глава исследовательского института Penta в Киеве Владимир Фесенко.

Закон о расширении призыва уже должен был вступить в силу, однако этого не произошло. Задержка беспокоит главнокомандующих, поскольку для армии Украины могло бы появиться дополнительно 140 тысяч призывников.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что придумал киевский режим для очередной волны мобилизации в ряды армии Украины.