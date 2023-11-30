«Я королева, живите в трущобах»: Волочкова резко ответила на слухи о долгах

Балерина утверждает, что она — законопослушный гражданин.

Российская балерина Анастасия Волочкова уверена, что обвинения в ее адрес, связанные с долгом в 60 тысяч рублей, не имеют под собой никаких доказательств. Как сообщает Газета.ру, экс-прима Большого Театра утверждает, что выплатила не только задолженность, но и налоги на все свое имущество и автомобили.

«Вчера мой бухгалтер оплатила не 57 каких-то тысяч, как вы говорили. Я уже заранее оплатила налоги. Машины, дом, квартиры, — все оплачено», — отметила Волочкова.

Прима заявила, что на текущий момент у нее нет совершенно никаких задолженностей, а вот должники — имеются.

«Должны мне те, кто меня обманул по моей наивности, доверчивости, те, кто меня пытался кинуть, мне должны люди деньги», — заявила артистка.

Более того, в ходе разговора с журналистами Волочкова заметила, что сумма погашенного долга была гораздо больше, чем появившаяся в прессе.

«Никаких задолженностей нет, все оплачено, сумму не буду называть, потому что вам не снилась такая сумма. Я живу во дворце, я королева. Живете в трущобах и следите за жизнью Анастасии Волочковой. А вам не все равно, какие, где у меня траты? Живите своей жизнью, а не моей», — возмущается Волочкова

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опубликовано последнее письмо экс-любовнику Волочковой.