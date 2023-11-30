Хотела связать жизнь с музыкой, но не вышло: как Кондулайнен заново училась ходить

И куда сейчас пропала одна из самых сексуальных актрис СССР?

Она хотела связать свою жизнь с музыкой и даже собиралась поступать в консерваторию, но счастливая случайность привела Елену Кондулайнен в кино. Актриса с яркой женской харизмой привлекала внимание и зрителей, и режиссеров, она никогда не сидела без работы и была первой актрисой, удостоенной звания символа того, чего в СССР не было.

Она всегда оставалась активной, снималась в сериалах, принимала участие в различных шоу, но два с лишним года назад просто исчезла из медийного пространства. И виной тому были вовсе не творческие метания и поиски себя, Елена Кондулайнен боролась за свою жизнь.

Роковой поход в ресторан

В июне 2020 года Елена Кондулайнен вместе с коллегами в одном из столичных ресторанов отмечала закрытие очередного театрального сезона. Компания была приятной, музыка негромкой, беседы — содержательными. В какой-то момент звезда фильма «Зверобой» обратила внимание на мужчину за соседним столиком и хотела повернуться в его сторону, но вдруг с ней стало происходить что-то странное. Перед глазами все поплыло, сильно закружилась голова, начались страшные галлюцинации.

Елене Кондулайнен казалось, будто она лежит на полу на ковре, а гигантские мыши тянут его в стороны. Ей задавали какие-то вопросы, но актриса молчала, она боялась отвечать. Коллеги заметили неладное, стали предлагать вызвать скорую помощь, но сначала Елена Кондулайнен категорически отказывалась, боялась, что детали происшествия просочатся в прессу, издания разразятся новостями об актрисе и не преминут написать об алкогольном опьянении.

И это при том, что спиртное она не употребляла. К счастью, друзья актрисы не послушали ее и вызвали «скорую помощь», но даже из рук врачей Елена Ивановна отказывалась принимать лекарства, страх оказаться оклеветанной в прессе был в тот момент гораздо страшнее страха за свою жизнь.

В результате актрису положили на каталку, когда она уже потеряла сознание. Три дня Елена Кондулайнен провела в коме. Очнулась она в реанимации и с ужасом поняла, что не помнит вообще ничего, даже своего имени. Как оказалось позже, актриса перенесла тяжелый инсульт, затронувший многие органы, у нее отнялась правая сторона и даже вышел глаз из орбиты. В больницу тогда никого не пускали из-за локдауна, ей никто ничего не мог рассказать о ней самой. Причиной же болезни Елены Ивановны стало повышенное давление.

Трудное восстановление

Ходить она тоже не могла, но ее постепенно готовили к тому, что надо учиться делать это заново. Елене Кондулайнен привезли ходунки, и она, собираясь поесть, быстро повернулась с ними, не смогла удержать равновесие и упала, получив ко всем своим бедам еще и перелом руки в нескольких местах. Через две недели ей сделали операцию, домой она уезжала на каталке, по сути, будучи совершенно беспомощным человеком.

Память возвращалась к Елене Кондулайнен долго, лишь через полтора года она могла с уверенностью говорить о том, кто она, как ее зовут, чем она занималась. Вспомнила она и сыновей, и брата, именно они и помогали ей восстанавливаться.

Первое время родные в прямом смысле носили ее на руках, кормили с ложечки и ухаживали, как за маленьким ребенком. Ей постоянно вызывали «скорую помощь» из-за повышенного давления, а еще она первое время не могла говорить из-за несмыкания связок. Есть она не хотела, но послушно глотала еду, понимая, что так надо, иначе неоткуда будет взять силы. Актриса лежала в постели и мечтала о том, как встанет, научится снова ходить, сможет зайти в магазин или даже в кафе. Поэтому она так старательно выполняла все указания врачей, а потом начала болезненный и дорогостоящий курс реабилитации.

Сыновья не только ухаживали за мамой, они оплачивали ее лечение и реабилитацию, стоившие очень много. Не забывали Александр и Михаил и просто радовать маму, приносили ей красивые букеты, окружали ее заботой, разговаривали с ней даже в то время, когда она не могла им ничего ответить. Елена Ивановна не роптала и не жаловалась. Она делала зарядку, выполняла специальные упражнения, ходила в бассейн. Когда она уже практически восстановилась и собиралась даже выйти на работу в театр, с ней снова случилось несчастье.

Она поскользнулась в бассейне и сломала правую руку. И снова пять месяцев гипса и вынужденного бездействия, но актриса вовсе не собиралась сдаваться и скатываться в депрессию. Как раз в то время домработница Елены Ивановны сообщила ей о своем уходе, и актриса решила, что никого она больше нанимать не будет, станет заново учиться обслуживать себя и делать всю домашнюю работу. Впоследствии эта методика дала свои плоды, восстановление пошло гораздо быстрее.

Новая жизнь

Впервые после двухлетнего перерыва Елена Кондулайнен осенью 2022 года появилась на телевидении и рассказала о том, что с ней случилось. Она заговорила о своей болезни вовсе не для того, чтобы ее жалели, она хотела показать, что инсульт, даже самый тяжелый — это не приговор, после него можно восстановится, нужна только сила воли, огромное желание и целеустремленность. Она уверена, что ее пример может быть полезен тем людям, которые перенесли инсульт. В период восстановления ее очень вдохновлял пример Шэрон Стоун, которая тоже перенесла инсульт и потратила на восстановление целых 4 года.

Сейчас Елена Ивановна все еще работает над собой. Правая сторона у нее еще не вернулась к нормальному состоянию, и теперь рабочая рука актрисы — левая. Кстати, сама она давно мечтала о том, чтобы научиться делать все левой рукой, а тут в этом появилась необходимость. Изменился и режим дня актрисы.

Теперь она встает в шесть утра, обязательно делает зарядку, а после завтрака выходит на прогулку. Она старается не читать и не смотреть новости, сконцентрирована на получении положительных эмоций и здоровом образе жизни. После семи вечера она ни с кем даже не разговаривает, потому что после этого не может заснуть.

А еще Елена Кондулайнен не представляет свою жизнь без любви, поэтому уже начала ходить на свидания. По ее словам, ей обязательно нужен рядом мужчина, она непременно встретит свою любовь и сама будет любимой. В свои 65 лет она не теряет оптимизма, с надеждой смотрит в будущее и не устает благодарить Бога за дарованную ей жизнь и возможность двигаться.