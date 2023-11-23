«Простите, я больше так не буду»: почему от Шарлота отвернулись близкие и коллеги

Он показательно сжег паспорт РФ, пел гимн Украины «Зеленскому», а теперь решил вернуться на родину. У правоохранителей на певца — большая стопка жалоб.

В Россию вернулся широко известный в узких кругах Эдуард Валерьевич Шарлот. Тот самый эксцентричный юноша, который уезжал из страны громко хлопнув дверью, сжег свой паспорт на камеру, потом с началом палестино-израильского конфликта отрезал себе пейсы. Видимо, переоценил некоторые моменты в жизни и попросился обратно. Возвращения со щитом не получилось и в аэропорту певца встретили сотрудники полиции. Шарлот сказал, что больше так не будет, но суд не поверил. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Анастасии Волковой.

Вид — как у провинившегося ребенка. Вот он же несколькими часами раньше, в аэропорту Пулково, куда прилетел ночью. Вернулся в страну, чей паспорт еще недавно демонстративно сжигал. Вместо цветов и поклонников 25-летнего певца Шарлота встречают сотрудники полиции. «Звезда эпатажа» не сопротивляется, идет молча.

Заработать за границей оказалось сложнее, поэтому за циничными и русофобскими высказываниями последовали заверения в любви к русской культуре, покупка билета на рейс из Еревана в Петербург, денег на который попросил у своих подписчиков.

«Я еду к себе домой в родную страну. Предпринимал за крайние месяцы очень много разных методов, для того, чтобы что-то понять, потому что кругом разная информация. И я то в одно, то во второе, то в третье. И вы знаете, я сейчас наполнен светлым творчеством», — говорил он.

К суровой реальности — из мира эпатажных и выходок, креатива и хайпа — возвращают оперативники. А ведь мог оказаться не в питерском отделе полиции, а где-нибудь в Незалежной. Эдуарду Шарлоту так хотелось получить украинское гражданство, что он даже не удивился, когда ему на днях позвонил… Зеленский. Точнее, Эдуард думал, что это Зеленский, а теперь оказывается — разыграли пранкеры.

Даже родные не понимают, как он дошел до жизни такой. Отец в беседе с нами признается: последний раз виделись чуть больше года назад. И даже не созванивались. Шоу-бизнес таких экстравагантных поступков, как оказалось, тоже не оценил.

«Этот поганец, „звездараз“, и такой провокатор, он достоин самого плохого, то есть это некое забвение, изоляция. То есть его нужно изолировать. Каким образом, либо отправить в те места не столь отдаленные, там Америка, где приветствуют, Израиль. Или на передовую отправить», — сказал музыкальный продюсер Вадим Цыганов.

«Насколько я знаю, что он умер. И о мертвых по русской православной традиции, либо хорошо, лимбо никак», — сказал автор и исполнитель SHAMAN.

Это уже отголоски скандала с инсценировкой собственных похорон минувшей зимой — неудивительно, что многие поверили. Хотя сам Шарлот, похоже, еще не осознал, что творческие планы придется менять.

«С SHAMAN не хотели бы записать?» — спрашивают его.

«С удовольствием. Я Ярослава очень люблю, мы семь лет знакомы, мне очень нравится», — ответил задержанный певец.

У правоохранителей на Шарлота — большая стопка жалоб. Из-за возможной дискредитации армии, оскорбления чувств верующих. А пока его привлекли к административной ответственности — за то, что слишком развязно вел себя уже по возвращении в Россию, когда его доставили в полицию.

«После заседания суда скандального певца увезли сюда, в спецприемник на такой-то улице. Здесь он проведет ближайшие 13 суток. Так что у Шарлота есть время подумать, с кем еще он хочет спеть дуэтом. Хотя, вероятнее всего, ему придется искать себе адвоката — ведь по другим вменяемым статьям ему грозит гораздо более суровое наказание», — сказала корреспондент.