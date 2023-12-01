Как отвечать на неудобные вопросы детей — советы психолога

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 13 0

Психолог Гольдштейн: игнорирование вопросов детей в семье снижает их самооценку

Как отвечать на неудобные вопросы детей — советы психолога

Фото: www.globallookpress.com / Polly Wreford

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Еще важнее, чем найти нужные слова, проявить интерес. Не стоит игнорировать и надеяться, что ребенок как-нибудь выяснит все самостоятельно.

Сделать вид, что не услышал неудобного вопроса от ребенка — не решение проблемы. Дитя не забудет о своем интересе. А вот его отношения с родителями могут ухудшиться, да и на личности чада игнорирование важных для него тем, возможно, скажется негативно. Такое мнение в беседе с представителями издания Газета.ру высказала психолог Кира Гольдштейн. Она посоветовала, в первую очередь, не удивляться вопросам детей: даже если они заставляют маму с папой краснеть и потеть, надо найти нужные слова.

«На самом деле, детей интересует все, что кажется запретным. Это вовсе не потому, что дети у нас плохие, а потому что они растут, мир интересен и загадочен. И, конечно же, хочется получать ответы на все вопросы, даже на самые сложные. Тем более что сегодня мы живем в мире, где в открытом доступе много самой разной информации», — отметила эксперт.

Вопросы, оставшиеся без ответа, нередко становятся причиной проблем с самооценкой. Дети, с которыми дома не говорят о важном, чувствуют себя неуверенно в компании сверстников, им сложно поддерживать общение с другими. Так что избегать скользких тем не стоит. Именно родителям надо дать ребенку исчерпывающую информацию. Лучше обсудить, как, например, появляются дети, чем позже узнать, что дитя открыло YouTube и нарвалось на шокирующий его контент.

Начинать разговоры с ребенком лучше до того, как у него появится доступ к интернету. Взрослым полезно будет заранее набросать стратегию ответов на неудобные вопросы. Беседовать с чадом важно на его уровне развития (в соответствии с возрастом), не стесняясь. Можно пошутить, можно вместе посмеяться, можно объяснять на примерах. Нельзя — стыдить, ругать и наказывать за попытки найти ответ в сети и просмотр видео.

«Создайте атмосферу доверия и безопасности в семье, чтобы ребенок мог делиться своими интересами и опытом», — настаивает Гольдштейн.

По словам психолога, родителям необходимо подготовиться и к тому, что у ребенка будет свое мнение по ряду обсуждаемых вопросов, едва ли он во всем безропотно согласится со взрослыми. И важно помнить — вы ответите правильно только если будете открыты и честны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, со скольки лет и как нужно разговаривать с детьми о сексе.

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